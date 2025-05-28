Что известно о плане США из 22 пунктов для мира Москвы и Киева

В свою очередь The Telegraph со ссылкой на источники сообщал, что в план Трампа также вошло требование о прямых переговорах между Украиной и Киевом. По версии издания, в мирном плане Украине американцы оставили право вступить в ЕС, обеспечили доступ к устью реки Днепр, а также в документе предусмотрен выход России с двух участков и из Херсонской области.