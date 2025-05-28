Что известно о плане США из 22 пунктов для мира Москвы и Киева

Какие пункты содержит американский план
План был сформирован на основе итогов переговоров США, Украины, Франции и Великобритании в Лондоне 23 мая. Россия участия в его формировании не принимала.
Полное содержание плана США по урегулированию украинского кризиса держится в тайне от мировой общественности. СМИ, презентуя план, ссылаются на анонимные источники из числа высокопоставленных чиновников из США и Европы.
Спецпосланник президента США Кит Келлог охарактеризовал план как «жесткий» и рассекретил только один из 22 пунктов документа, пишет РБК. «Первый пункт — всеобъемлющее прекращение огня, которое остановит убийства сейчас», — написал американец в сети X.
Позже посланник президента США Кит Келлог рассказал, что документ подразумевает территориальные уступки Украины. Он отметил, что Киев готов отдать земли, которые Россия фактически занимает, но не намерен «признавать это юридически навсегда». «Они согласны на такой вариант. Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях», — приводит слова Келлога в эфире Fox News RTVI.
По информации BBC, план Вашингтона предполагает официальное признание полуострова Крым российским.
Журналисты Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писали, что США в числе прочего включили в мирный план признание территории вокруг Запорожской АЭС нейтральной, передачу ее под контроль США и отмену части санкционных ограничений против России.
По данным источников издания, в документе не предусмотрено:
- официальное признание Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей российскими;
- ограничение численности украинских вооруженных сил;
- гарантии отказа от военной поддержки Киева странами Запада.
В свою очередь The Telegraph со ссылкой на источники сообщал, что в план Трампа также вошло требование о прямых переговорах между Украиной и Киевом. По версии издания, в мирном плане Украине американцы оставили право вступить в ЕС, обеспечили доступ к устью реки Днепр, а также в документе предусмотрен выход России с двух участков и из Херсонской области.
Обсуждение плана сторонами
По данным NBC, американский план должен был презентовать российскому президенту спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. 8 мая Financial Times писала, что представители Кремля довели до сведения команды Трампа, что Владимир Путин не намерен обсуждать предложение. В итоге Уиткофф не поехал в Москву на встречу с российским президентом.
11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры без предварительных условий. Он не исключил заключение мирных соглашений.
16 мая в Стамбуле состоялись переговоры делегаций Москвы и Киева, по итогам которых стороны договорились представить свои предложения по достижению перемирия.
Глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что концепция США о разрешении украинского кризиса — «сильный мирный план». В телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым 17 мая он обсудил американскую концепцию урегулирования противостояния.
19 мая состоялись телефонные переговоры российского и американского президентов. Владимир Путин сообщил коллеге, что Кремль готовит меморандум о будущем мирном договоре и готова работать с Киевом над обсуждением условий разрешения конфликта.
27 мая представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва ведет работу над составлением меморандума.
Кит Келлог заявил, что Киев уже представил Вашингтону перечень условий для заключения перемирия с российской стороной. Спецпосланник президента США объяснил, что после того, как США получит меморандум о достижении мира от России, то сопоставят предложения враждующих сторон. Он анонсировал возможные переговоры с участием трех лидеров — Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского и добавил, что местом встречи может стать Женева.
По словам Келлога, мирный план США из 22 пунктов не устраивает ни Украину, ни Россию. Представитель команды Трампа считает это доказательством того, что документ «хороший». «Мне кажется, прогресс происходит, когда обе стороны не в восторге от плана», — объяснил он. Вероятно, американский документ будет корректироваться в соответствии с условиями Киева и Москвы.