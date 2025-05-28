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Хренин и Белоусов провели переговоры в Бишкеке

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин провел переговоры с министром обороны РФ Андреем Белоусовым на полях заседания Совета министров обороны государств — членов ОДКБ.

Источник: "Ваяр"

Как сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства, министры обороны двух стран «обсудили ход реализации достигнутых в ходе недавнего рабочего визита Андрея Белоусова в Минск договоренностей и текущее состояние дел».

Российский министр обороны посетил белорусскую столицу с официальным визитом 16 мая, у него состоялись переговоры на высоком и высшем уровне.

В ходе встречи министров обороны Беларуси и России обсуждались вопросы проведения совместного стратегического учения «Запад-2025».

Виктор Хренин по итогам встречи сообщил, что оборонные ведомства двух стран «согласовали дальнейшие шаги по поддержанию и укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии в случае ее развязывания».

В свою очередь Андрей Белоусов рассказал о совместном учении, уточнив, что военные ведомства двух стран планируют «совместно отработать действия по отражению агрессии против Союзного государства с применением региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации, коалиционной группировки войск дружественных государств на нескольких стратегических направлениях».