Хренин и Белоусов провели переговоры в Бишкеке

В свою очередь Андрей Белоусов рассказал о совместном учении, уточнив, что военные ведомства двух стран планируют «совместно отработать действия по отражению агрессии против Союзного государства с применением региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации, коалиционной группировки войск дружественных государств на нескольких стратегических направлениях».