Хренин и Белоусов провели переговоры в Бишкеке

Как сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства, министры обороны двух стран «обсудили ход реализации достигнутых в ходе недавнего рабочего визита Андрея Белоусова в Минск договоренностей и текущее состояние дел».
Российский министр обороны посетил белорусскую столицу с официальным визитом 16 мая, у него состоялись переговоры на высоком и высшем уровне.
В ходе встречи министров обороны Беларуси и России обсуждались вопросы проведения совместного стратегического учения «Запад-2025».
Виктор Хренин по итогам встречи сообщил, что оборонные ведомства двух стран «согласовали дальнейшие шаги по поддержанию и укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии в случае ее развязывания».
В свою очередь Андрей Белоусов рассказал о совместном учении, уточнив, что военные ведомства двух стран планируют «совместно отработать действия по отражению агрессии против Союзного государства с применением региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации, коалиционной группировки войск дружественных государств на нескольких стратегических направлениях».