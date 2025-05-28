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Президенты Казахстана и Руанды приняли Совместное заявление

Астана. 28 мая. КазТАГ — Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Руанды Поль Кагаме приняли Совместное заявление, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

«По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Руанды Поль Кагаме приняли Совместное заявление», — говорится в сообщении.

Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:

1. Меморандум о взаимопонимании о политических и дипломатических консультациях между министерством иностранных дел Республики Казахстан и министерством иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда;

2. Меморандум о сотрудничестве между министерством финансов Республики Казахстан и министерством финансов и экономического планирования Республики Руанда;

3. Меморандум о взаимопонимании между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и министерством информационно-коммуникационных технологий и инноваций Республики Руанда по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий;

4. Меморандум о взаимопонимании между министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и министерством образования Республики Руанда;

5. Меморандум о взаимопонимании между министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и министерством сельского хозяйства и животноводства Республики Руанда;

6. Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и Rwanda Mines, Petroleum andGas Board;

7. Меморандум о взаимопонимании между министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Советом развития Республики Руанда;

8. Меморандум о взаимопонимании между министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и министерством торговли и индустрии Республики Руанда;

9. Меморандум о взаимопонимании между АО "Национальная компания Kazakh Invest и Советом развития Республики Руанда.