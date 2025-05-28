Президенты Казахстана и Руанды приняли Совместное заявление

«По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Руанды Поль Кагаме приняли Совместное заявление», — говорится в сообщении.
Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:
1. Меморандум о взаимопонимании о политических и дипломатических консультациях между министерством иностранных дел Республики Казахстан и министерством иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда;
2. Меморандум о сотрудничестве между министерством финансов Республики Казахстан и министерством финансов и экономического планирования Республики Руанда;
3. Меморандум о взаимопонимании между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и министерством информационно-коммуникационных технологий и инноваций Республики Руанда по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий;
4. Меморандум о взаимопонимании между министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и министерством образования Республики Руанда;
5. Меморандум о взаимопонимании между министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и министерством сельского хозяйства и животноводства Республики Руанда;
6. Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и Rwanda Mines, Petroleum andGas Board;
7. Меморандум о взаимопонимании между министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Советом развития Республики Руанда;
8. Меморандум о взаимопонимании между министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и министерством торговли и индустрии Республики Руанда;
9. Меморандум о взаимопонимании между АО "Национальная компания Kazakh Invest и Советом развития Республики Руанда.