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Литовский военный лагерь появился у границы с Белоруссией

Крупнейший в Литве военный лагерь развернут на полигоне Пабраде, всего в 15 км от границы с Белоруссией. Об этом сообщило литовское Минобороны.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Литва ввела в эксплуатацию на полигоне Пабраде полевой лагерь Sofia, который стал самым большим в стране. Современное оснащение и продуманная организация пространства обеспечивают комфортное проживание и эффективную работу военных во время тренировок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный релиз ведомства.

По данным Минобороны Литвы, лагерь, созданный батальоном материально-технического обеспечения, способен разместить до 1600 военнослужащих, что значительно расширяет возможности военной подготовки.