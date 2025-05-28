Литовский военный лагерь появился у границы с Белоруссией

Литва ввела в эксплуатацию на полигоне Пабраде полевой лагерь Sofia, который стал самым большим в стране. Современное оснащение и продуманная организация пространства обеспечивают комфортное проживание и эффективную работу военных во время тренировок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный релиз ведомства.
По данным Минобороны Литвы, лагерь, созданный батальоном материально-технического обеспечения, способен разместить до 1600 военнослужащих, что значительно расширяет возможности военной подготовки.