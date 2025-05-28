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Лукашенко: картошку мы выращивать умеем

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Беларусь готова помочь российской стороне с поставками картофеля, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком.

Источник: Sputnik.by

По его словам, сейчас ведется много разговоров по поводу картофеля и его поставок на внутренний и российский рынок. В частности, этот вопрос поднимал на совещании президент РФ Владимир Путин.

Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России.

цитирует Лукашенко президентская пресс-служба

Белорусский лидер отметил, что нужно помочь российской стороне, потому что это поставки по хорошей цене.

Лукашенко считает, что спрос на картошку будет по причине заморозков на посевах, которые случились у соседей.

Свекла, капуста, морковь и лук. Итог — стабилизационные фонды. Сегодня думай о том, где будешь хранить с запасом всю эту плодоовощную продукцию.

предупредил глава государства Пархомчика