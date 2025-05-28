Лукашенко: картошку мы выращивать умеем

По его словам, сейчас ведется много разговоров по поводу картофеля и его поставок на внутренний и российский рынок. В частности, этот вопрос поднимал на совещании президент РФ Владимир Путин.
Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России.
Белорусский лидер отметил, что нужно помочь российской стороне, потому что это поставки по хорошей цене.
Лукашенко считает, что спрос на картошку будет по причине заморозков на посевах, которые случились у соседей.
Свекла, капуста, морковь и лук. Итог — стабилизационные фонды. Сегодня думай о том, где будешь хранить с запасом всю эту плодоовощную продукцию.