Законопроект о наливайках приняли во втором чтении в Петербурге

Сегодня, 28 мая, депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли во втором чтении законопроект о «наливайках». Они одобрили поступившую поправку об установлении единой площади зала обслуживания — не менее 50 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского дворца. Напомним, на данный момент для получения лицензии на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в «хрущевках» или панельных домах 70−80-х годов постройки, зал должен занимать не менее 50 «квадратов», в остальных — не менее 20 квадратных метров.