Законопроект о наливайках приняли во втором чтении в Петербурге

Сегодня, 28 мая, депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли во втором чтении законопроект о «наливайках». Они одобрили поступившую поправку об установлении единой площади зала обслуживания — не менее 50 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского дворца. Напомним, на данный момент для получения лицензии на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в «хрущевках» или панельных домах 70−80-х годов постройки, зал должен занимать не менее 50 «квадратов», в остальных — не менее 20 квадратных метров.
— Кроме того, поправкой предлагается установить единый срок вступления в силу новых ограничений времени продажи алкоголя в точках, работающих в многоквартирных домах, — с 1 сентября 2025 года, — ранее сообщил парламентарий Денис Четырбок.
Добавим, что при этом инициатива не меняет критерии понятия «ресторан». Таковыми можно назвать, если они имеют отдельный вход со стороны автодороги или пешеходной территории, отдельные туалеты для персонала и посетителей, кухню, не менее пяти ставок в штате, договор на охрану и оборудование тревожной сигнализацией, а также зал обслуживания не менее 50 «квадратов».
Теперь законопроект рассмотрят в третьем чтении.