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Лукашенко предупредил о «жестком разговоре» по падежу скота

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Будет очень жестокий разговор по поводу падежа скота, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком.

Источник: Sputnik.by

По словам белорусского лидера, в Брестской области почти нет падежа крупного рогатого скота.

Пархомчик признал, что «падеж есть, но сократили к уровню прошло года».

Будет очень жестокий разговор по поводу падежа скота в этом году.

цитирует Лукашенко БелТА

Глава государства рассказал, что в Витебской области состоялась проверка и выяснилось, что ветеринарные врачи вместо того, чтобы заниматься лечением поголовья, активно занимались сокрытием падежа.

При этом он обратил внимание, что скрыть подобное невозможно и разговор по этому поводу будет принципиальный и весьма серьезный.

Потому что, сохрани мы все поголовье, имели бы и приличный результат.

констатировал глава государства