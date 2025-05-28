Лукашенко предупредил о «жестком разговоре» по падежу скота

По словам белорусского лидера, в Брестской области почти нет падежа крупного рогатого скота.
Пархомчик признал, что «падеж есть, но сократили к уровню прошло года».
Будет очень жестокий разговор по поводу падежа скота в этом году.
Глава государства рассказал, что в Витебской области состоялась проверка и выяснилось, что ветеринарные врачи вместо того, чтобы заниматься лечением поголовья, активно занимались сокрытием падежа.
При этом он обратил внимание, что скрыть подобное невозможно и разговор по этому поводу будет принципиальный и весьма серьезный.
Потому что, сохрани мы все поголовье, имели бы и приличный результат.