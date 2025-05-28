Politico: Мерца раскритиковали за противоречивые слова о дальнобойных ракетах

Мерц еще до вступления в должность канцлера 6 мая неоднократно допускал возможность поставок Taurus Киеву. Вместе с тем 15 мая он заявил, что у Германии нет планов поставлять такие ракеты, и отметил, что их значение для Украины преувеличено.