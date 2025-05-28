Politico: Мерца раскритиковали за противоречивые слова о дальнобойных ракетах

По его данным, неопределенность вокруг позиции Германии вызвала раздражение даже в рядах возглавляемого Мерцем Христианско-демократического союза (ХДС) и грозит омрачить визит Владимира Зеленского в Берлин 28 мая.
Один из ведущих представителей ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что высказывания канцлера лишь подчеркивают слабость Европы. «Нет никаких признаков того, что Германия наконец передаст Украине крылатые ракеты Taurus, — написал он в X. — Я по-прежнему не вижу единства в коалиции и политической воли».
26 мая Мерц заявил, что Германия снимает всякие ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляют Киеву Берлин и его союзники. По словам политика, аналогичное решение приняли Великобритания и Франция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это решение потенциально опасно и идет вразрез с попытками урегулирования.
При канцлере Олафе Шольце (2021−2025) Германия поддерживала Украину вооружением, сняв давний запрет на поставку германского оружия в зоны конфликта. При этом Шольц отказал Украине в поставке дальнобойных (до 500 км) крылатых ракет Taurus, которыми Киев собирался наносить удары вглубь территории РФ.
Мерц еще до вступления в должность канцлера 6 мая неоднократно допускал возможность поставок Taurus Киеву. Вместе с тем 15 мая он заявил, что у Германии нет планов поставлять такие ракеты, и отметил, что их значение для Украины преувеличено.