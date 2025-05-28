Лукашенко высказался после шутки Путина про белорусскую картошку

«Надо помочь братьям россиянам. И потом — это же не благотворительность. Это и приличные деньги, приличные цены», — указал глава государства, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика.
Лукашенко отметил, что в последнее время тема с картофелем оказалась в центре внимания.
«Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России», — сказал он.
В понедельник Путин на встрече с представителями деловых кругов России поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель. О невозможности закупки этого овоща в соседней стране ему ранее сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин.