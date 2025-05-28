ГПК Беларуси раскрыл основную причину очередей на границе с ЕС

Представитель Погранкомитета заявил, что по инициативе белорусской стороны не был закрыт ни один пункт пропуска — это было сделано с сопредельной стороны. Микулич заметил, что наблюдается ажиотаж вокруг нескольких пунктов пропуска. Он обратил внимание, что их не хватает для всех тех, кто желает пересечь границу.