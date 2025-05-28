ГПК Беларуси раскрыл основную причину очередей на границе с ЕС. Подробности в эфире телеканала ОНТ рассказал начальник Главного управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета, полковник Руслан Микулич.
Представитель Погранкомитета заявил, что по инициативе белорусской стороны не был закрыт ни один пункт пропуска — это было сделано с сопредельной стороны. Микулич заметил, что наблюдается ажиотаж вокруг нескольких пунктов пропуска. Он обратил внимание, что их не хватает для всех тех, кто желает пересечь границу.
— И здесь в очередной раз мы видим отношение наших соседей, которые сдерживают эти очереди, неритмично работают. Ведь во время нормального пропуска очередей практически не было, — заявил начальник Главного управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета.
Он высказал мнение, что сопредельные страны отошли от положенных норм, касающихся оформления лиц и транспорта, которые ранее были установлены. По его словам, сейчас ни один пункт пропуска, который расположен с европейской стороны, данных норм не придерживается.
Микулич подчеркнул, что белорусская сторона делает все возможное, чтобы людям было комфортно. Он напомнил, что во всех пунктах работает электронная очередь, позволяющая не находиться физически в очереди, а выехать, отдохнуть и дождаться своего времени.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским пограничникам: «На границе неспокойно».
Тем временем таможня назвала белорусам суммы наличных, подлежащих декларированию при выезде за границу.
Кроме того, Минобороны сказало, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны.
Кстати, Беларусь сняла запрет на ввоз и продажу картофеля, лука, капусты и яблок из ЕС.