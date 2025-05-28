Лукашенко о Припятском Полесье: надо думать, что мы там должны сделать, и минимизировать затраты

«Программа по Припятскому Полесью. Вижу, что вы там с Михаилом Ивановичем Русым (сенатор и уполномоченный представитель Президента в Брестской области. — Прим. БЕЛТА), пользуясь тем, что проси больше — дадут меньше, или по какому-то принципу, программу эту составили так, что нам надо будет три миллиарда долларов. Если три миллиарда, то вы должны прописать, где мы возьмете эти деньги. Если вы думаете, что вот они сверху свалятся или с республиканского бюджета, — это ошибка. Поэтому надо думать, что мы там должны сделать. И минимизировать затраты. Но эта программа серьезная. Над ней мы будем работать», — сказал Президент.