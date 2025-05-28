Приговор мэру, из-за халатности которого погибла жительница «острова невезения», обжалуют в Приморье

Резонансная история с трагическим концом произошла в январе 2023 года. Жительнице острова Путятин, входящего в состав ЗАТО Фокино, стало плохо, но возможности доставить её в больницу на материк не было — плашкоут, курсировавший между Путятиным и посёлком Дунай, находился в ремонте, а альтернативного транспорта городская администрация под руководством Баранова не предоставила. Эвакуировать пациентку 1987 года рождения удалось лишь на следующий день, но её состояние за сутки критически ухудшилось — оснащения и квалификации персонала медсанчасти Фокино уже не хватало, чтобы оказать высокотехнологичную помощь женщине, а она была слишком плоха, чтобы пережить ещё одну эвакуацию в больницу более высокого уровня. 15 января 2023 года женщина умерла.