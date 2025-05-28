Приговор мэру, из-за халатности которого погибла жительница «острова невезения», обжалуют в Приморье

Резонансная история с трагическим концом произошла в январе 2023 года. Жительнице острова Путятин, входящего в состав ЗАТО Фокино, стало плохо, но возможности доставить её в больницу на материк не было — плашкоут, курсировавший между Путятиным и посёлком Дунай, находился в ремонте, а альтернативного транспорта городская администрация под руководством Баранова не предоставила. Эвакуировать пациентку 1987 года рождения удалось лишь на следующий день, но её состояние за сутки критически ухудшилось — оснащения и квалификации персонала медсанчасти Фокино уже не хватало, чтобы оказать высокотехнологичную помощь женщине, а она была слишком плоха, чтобы пережить ещё одну эвакуацию в больницу более высокого уровня. 15 января 2023 года женщина умерла.
Главу городского округа Фокино признали виновным в том, что с июля 2022 года по январь 2023 года он так и не наладил транспортное сообщение на линии Путятин — Дунай. Хотя о бедственном положении островного посёлка было известно и до смерти его жительницы: сюжет об «острове невезения» попал в эфир федерального телеканала, что привлекло внимание председателя СК РФ Александра Бастрыкина, жители Путятина распространяли обращение к Владимиру Путину с требованием спасти остров. Уголовное дело было возбуждено уже по факту этой транспортной блокады Путятина, когда жизни женщины ещё ничего не угрожало.
Фокинский городской суд приговорил Баранова к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком такой же продолжительности. Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворён частично на сумму 800 тысяч рублей. Дополнительного наказания в виде запрета занимать должности в органах власти назначено не было, хотя после вступления приговора в законную силу полномочия главы муниципалитета будут прекращены досрочно. При назначении наказания суд учел возраст, состояние здоровья чиновника, наличие у него государственных наград за военные заслуги. (Уже после гибели женщины, вовремя не получившей медицинскую помощь, Баранова отметили ещё одной наградой — «За заслуги в развитие местного самоуправления»).
Приговор условно осуждённому мэру обжаловали как прокурор и представитель потерпевшей стороны (у погибшей остались муж и трое детей), так и сам чиновник со своим адвокатом. Апелляционные жалобы приняты к рассмотрению, возражения сторон принимаются до 9 июня.