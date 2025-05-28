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В Белоруссии рассказали, что изменится в учениях «Запад-2025»

МИНСК, 28 мая — РИА Новости. Уточненный замысел белорусско-российских учений «Запад-2025» предполагает сокращение численности участников почти вдвое, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

До этого Ревенко сообщал, что предстоящие в этом году совместные учения Белоруссии и России «Запад-2025» по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе оно относится к категории наблюдаемых. Минск уведомил все государства-участницы Венского документа о том, что состоится это учение и о его масштабах.

«В Бишкеке на Совете министров обороны стран ОДКБ министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил о снижении параметров учения “Запад-2025” и переносе его основных маневров вглубь территории Беларуси. Уточненный замысел учения, в котором численность участников сокращена почти вдвое, был утвержден еще в апреле», — написал Ревенко в соцсети Х.

При этом он заметил, что «за прошедшее время изучена реакция Запада на данное мероприятие». Он напомнил, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о намерении провести в ответ «крупнейшие за последние годы дивизионные маневры». «Чтобы оправдать ожидания польской стороны, на полигоне под Гродно будет организовано ротное тактическое учение», — добавил Ревенко.