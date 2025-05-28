«Не чужой для Бугульмы человек»: экс-глава Минмола РТ Фаттахов стал руководителем района

«Крепкий хозяйственник, сможет привлечь в район серьезные проекты».
Депутаты Бугульминского муниципального совета сегодня единогласно проголосовали за кандидатуру экс-министра по делам молодежи Татарстана Дамира Фаттахова, выдвинутого на должность и. о. руководителя исполкома района. Он стал фактически руководителем района. Официально пост главы он может занять после предстоящих муниципальных выборов в сентябре.
Фаттахова представил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
«Не чужой для Бугульмы человек. В статусе министра по делам молодежи Республики Татарстан был куратором района», — отметил спикер парламента.
Он отметил, что Фаттахов прошел Школу губернаторов, которую создал глава внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко. Управленческие навыки и широкие связи нового руководителя открывают большие возможности для Бугульмы, в том числе и по привлечению инвестиций в город и район.
Фаттахов выразил благодарность за оказанное доверие и подчеркнул готовность к активной работе.
«Прежде всего хочу поблагодарить руководство Республики Татарстан за доверие и рекомендацию, а также вас — за тот аванс, который вы выдали мне, поддержав мою кандидатуру», — сказал он.
На заседании присутствовала супруга Фаттахова. Новый руководитель поделился личной историей: когда он рассказал жене о готовности полностью посвятить себя работе, она пошутила, что «в ближайшее время он будет женат на Бугульме».
«В каждой шутке есть доля правды», — с улыбкой добавил он.
«Я постараюсь сделать всё, чтобы улучшить условия проживания».
Дамир Фаттахов родился 11 октября 1979 года в Казани. В 1997 году начал свою трудовую деятельность в органах внутренних дел РТ. В 2001 году окончил Казанский юридический институт МВД России и возглавил отдел Культурного центра МВД РТ.
Будучи сотрудником органов внутренних дел, в 2005 году баллотировался в Кировском районе в депутаты, в дальнейшем около года представлял в городской Думе администрацию Кировского района.
С 2006 года в течение трех лет возглавлял Комитет по делам детей и молодежи исполкома Казани. В 2010 году занял пост главы администрации Кировского и Московского районов.
За время работы в администрации Фаттахов инициировал многочисленные проекты, в частности реконструкцию Адмиралтейской слободы и обустройство территории Лебяжьего озера. Кроме того, приоритетом в работе Фаттахов называл ликвидацию аварийного жилья в районе.
В 2011 году Фаттахов окончил Московскую школу управления «Сколково», в 2013-м — Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «финансы и кредит».
«Большая честь для меня — представлять страну…».
В 2015 году Дамир Фаттахов принял участие в соревнованиях по плаванию на 50 метров вольным стилем в рамках чемпионата «Мастерс».
«Большая честь для меня — представлять страну… Самое главное — тот азарт и интерес, который я приобрел к этому виду спорта (а я никогда не занимался плаванием)», — сказал тогда Дамир Фаттахов. В том же году стал президентом спортивной Федерации по прыжкам в воду в Татарстане.
В 2016 году покинул администрацию Кировского и Московского районов Казани и стал первым заместителем руководителя исполкома города, курирующим вопросы социальной сферы и гражданской защиты.
На этом посту Фаттахов запомнился тем, что успешно реализовывал благотворительный проект «Добрая Казань», занимался организацией в Казани фестиваля «Добрая волна».
«Мы сделали многое, опираясь в первую очередь на запросы регионов».
С 2018 по 2021 год Дамир Фаттахов занимал должность министра по делам молодежи Татарстана. При его участии в республике запустили масштабную программу развития детских лагерей, был открыт экстрим-парк «Урам».
К 2021 году Татарстан под руководством Фаттахова стал лидером в рейтинге реализации молодежной госполитики в России. Это оценили в Москве, и в сентябре 2021 года его назначили заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Распоряжение о назначении Фаттахова 8 сентября подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.
Спустя три года, в сентябре 2024-го, Фаттахов опубликовал «прощальный пост» в соцсетях, в котором подвел итоги своей деятельности в Росмолодежи из семи пунктов.
Среди них Фаттахов выделил следующее: постоянное совершенствование закона о молодежной политике, разработку стандартов и номенклатуры учреждений молодежной политики, программы реновации молодежных объектов «Регион для молодых», появление системы грантовой поддержки молодежных проектов в регионах, а также национального проекта «Молодежь и дети» и другие.
«Вместе с командой во главе с Ксенией Разуваевой (экс-руководитель Росмолодежи, — прим. Т-и) мы сделали многое, опираясь в первую очередь на запросы регионов. Могу с уверенностью сказать: поставленные три года назад задачи выполнены», — резюмировал Фаттахов.
Последние полгода Дамир Фаттахов был советником президента производственного объединения «Зарница», одного из крупнейших предприятий Татарстана, отвечал за развитие региональных связей и дистрибуцию продукции в регионах России.
«Работа на земле, в муниципалитете — она и самая сложная, и самая интересная».
Назначение Дамира Фаттахова в Бугульму — это ставка руководства республики на его муниципальный опыт и федеральные связи.
«Работа на земле, в муниципалитете — она и самая сложная, и самая интересная, самая живая, на острие запросов и интересов жителей. На них и хочу сконцентрироваться. Важно найти точки роста района в экономике, инвестициях, промышленности и развивать их потенциал», — прокомментировал свое назначение Фаттахов «Татар-информу».
По его словам, основные направления работы в районе задаются на республиканском уровне: это капитальный ремонт жилфонда, масштабные инфраструктурные программы, развитие комфортной городской среды — все то, что работает на повышение качества жизни людей.
«Бугульма — это сильный город с традициями».
Отвечая на вопрос, какие проблемы требуют незамедлительного вмешательства, Фаттахов признал: сейчас сложно дать конкретный ответ — необходимо время на анализ. Говорить же о том, какое развитие получат сильные стороны района, также преждевременно.
«Сначала нужно во все детально погрузиться. Но уже сейчас можно отметить: Бугульма — это сильный город с традициями, с мощной системой образования. Местные школьники всегда показывали отличные результаты, поступали в лучшие вузы страны. Кроме того, здесь сильный сельхозсектор. Ну и, конечно, нельзя забывать, что Бугульма — это нефтяная территория с промышленными традициями. Самое главное — есть искреннее желание трудиться, закатать рукава и работать ради улучшения жизни бугульминцев», — подчеркнул Дамир Фаттахов.
В вопросе взаимодействия с населением новый руководитель Бугульмы остается верен своим прежним подходам.
«Прямой и открытый диалог с людьми — лучший способ понимать, что действительно волнует жителей. Это касается всех категорий — учителей, работников предприятий, предпринимателей. Такой формат общения всегда был мне близок. Он позволяет быстрее реагировать, точнее определять направления работы», — сказал он.
Фаттахов подчеркнул, что эффективными считает любые формы общения, которые дают обратную связь: личные встречи, выезды во дворы, на предприятия, в учреждения.
«Живем в XXI веке, и соцсети тоже играют большую роль. Будем активно работать и в онлайне, чтобы слышать людей, получать сигналы и корректировать работу с учетом их мнения», — подчеркнул он.
«Молодые ребята — это источник ярких, свежих, прогрессивных идей».
По убеждению Фаттахова, молодежь — важный фактор в развитии района.
«Мы обязательно будем работать с молодежью, потому что если она уезжает из района и не возвращается, значит, это и есть проблемная зона, точка роста, над которой надо работать. Обязательно будем анализировать это и принимать какие-то решения: создавать для молодежи новые возможности, рабочие места, среду», — отметил Дамир Фаттахов.
Он напомнил, что в Бугульме создана хорошая инфраструктура для работы с молодежью. В частности, здесь действует один из лучших в республике молодежных центров.
«В рамках республиканской программы, реализуемой Минмолодежи, мы модернизировали Молодежный центр в Бугульме, а это почти 10 тысяч квадратных метров. Один из первых объектов, который был капитально отремонтирован. Я очень надеюсь, что сегодня там кипит жизнь, работают активные ребята, которым есть что предложить и сказать. Но, повторюсь, в части работы с молодежью вижу гораздо более широкое поле для работы, гораздо более серьезные вызовы», — добавил и. о. руководителя исполкома района.
«Никаких резких движений не будет».
На вопрос о кадровой политике Фаттахов отвечает спокойно и взвешенно.
«У меня есть четкие принципы, сформировавшиеся за годы работы. Я никогда не делаю поспешных выводов, при принятии решений прислушиваюсь, но все же опираюсь на свое собственное мнение о людях. Главное для меня — профессионализм, работоспособность, честность. Если люди готовы работать и работать хорошо, значит, сработаемся. Как минимум на старте никаких резкий движений не будет: у всех, кто хочет, будет возможность проявить себя в команде», — заметил собеседник «Татар-информа».
Он подчеркнул, что уважает опыт местных специалистов. «Эти люди давно трудятся на благо родной республики и города. Их вклад важен. Я подхожу к работе взвешенно и с уважением», — отметил Фаттахов.
Назначение Дамира Фаттахова в Бугульму — это ставка руководства республики на его муниципальный опыт и федеральные связи.
Дамир Фаттахов поделился своим пониманием роли руководителя муниципального образования.
«Воспринимаю это назначение как знак большого доверия со стороны Раиса нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова и большой вызов, потому что задачи поставлены серьезные. Для меня быть главой — значит трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Президент страны недавно назвал муниципалитеты передовой, и это действительно так. Здесь ты напрямую общаешься с людьми. Это сложно, но это и самая интересная работа, потому что ты видишь результат своих действий: дорога отремонтирована — ты видишь это, крыша починена, построена школа или детский сад — это конкретный результат», — поделился рассуждениями собеседник агентства.
Фаттахов уверен, что именно в муниципальной работе особенно остро ощущается ценность потраченного времени.
«Это история не про бумаги и подписи. Это про то, чтобы реально улучшать жизнь. А главный критерий для меня — это качество жизни конкретного жителя. Всё, что мы будем делать, — любые программы, любые решения — мы будем оценивать по одному принципу: делает ли это жизнь человека лучше или нет», — заключил он.