«Не чужой для Бугульмы человек»: экс-глава Минмола РТ Фаттахов стал руководителем района

«Воспринимаю это назначение как знак большого доверия со стороны Раиса нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова и большой вызов, потому что задачи поставлены серьезные. Для меня быть главой — значит трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Президент страны недавно назвал муниципалитеты передовой, и это действительно так. Здесь ты напрямую общаешься с людьми. Это сложно, но это и самая интересная работа, потому что ты видишь результат своих действий: дорога отремонтирована — ты видишь это, крыша починена, построена школа или детский сад — это конкретный результат», — поделился рассуждениями собеседник агентства.