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Reuters узнал об условиях мира Путина «не любой ценой»

Президент России Владимир Путин «готов заключить мир, но не любой ценой», рассказал Reuters высокопоставленный российский источник, знакомый с позицией Кремля на высшем уровне.

Источник: Пресс-служба Президента России

Путин хотел бы получить «письменное» обязательство от западных стран не расширять альянс НАТО на восток и таким образом «формально исключить членство Украины, Грузии и Молдавии» в альянсе, сообщили три источника, которые осведомлены о ходе переговоров.

Кроме того, среди требований России:

  • нейтральный статус Украины;
  • отмена некоторых санкций Запада;
  • решение вопроса о замороженных активах;
  • защита русскоязычных жителей Украины.

Также источники агентства рассказали об «ужесточении» позиции Путина по территориальному вопросу. Он теперь настаивает на публично высказанном требовании о переходе под полный контроль России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По факту не вся их территория под контролем Москвы.

Россия в конце 2021 года выдвигала к Западу требования гарантий безопасности, в том числе касательно нерасширения НАТО на восток. Этот пункт подразумевал отказ от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР и по меньшей мере относился к Украине и Грузии, которые постоянно говорили о стремлении стать членами блока. Тогда стороны пытались договориться, но не смогли.

НАТО в период этих переговоров защищал свою политику «открытых дверей» и право стран решать, в какие военные союзы вступать, но теперь на Западе все чаще говорят, что Украина пока не станет членом альянса.

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