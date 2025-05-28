Reuters узнал об условиях мира Путина «не любой ценой»

Россия в конце 2021 года выдвигала к Западу требования гарантий безопасности, в том числе касательно нерасширения НАТО на восток. Этот пункт подразумевал отказ от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР и по меньшей мере относился к Украине и Грузии, которые постоянно говорили о стремлении стать членами блока. Тогда стороны пытались договориться, но не смогли.