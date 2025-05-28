ТАСС: Женева не будет площадкой второго раунда переговоров РФ и Украины

16 мая в Стамбуле между делегациями России и Украины впервые с 2022 года прошли прямые переговоры. По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле «тысяча на тысячу», представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом встречи. Он также сообщил, что Украина запросила прямые переговоры между лидерами государств, Москва приняла «этот запрос к сведению».