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Лукашенко высказался о шутке Путина про картошку в Беларуси

Лукашенко отреагировал на шутку Путина про картошку в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, высказался о шутке президента России Владимира Путина про картошку в Беларуси, сообщает БелТА.

Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов, которая состоялась 26 мая, удивился, когда ему сказали, что в Беларуси закончилась картошка. Президент Беларуси заметил, что сейчас очень много разговоров на данную тему.

— Особенно после совещания у Президента России, где он там пошутил по поводу картошки, — отметил Александр Лукашенко.

По словам президента, для Беларуси это очень серьезный вопрос в плане того, что картошку в стране выращивать умеют.

— Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России. Надо помочь братьям-россиянам, — подчеркнул глава государства.

Лукашенко добавил, что это же не благотворительность, а приличные деньги и цены.

Ранее президент России Владимир Путин озвучил слова президента Беларуси Александр Лукашенко про белорусскую картошку, проданную в Россию.

Тем временем Лукашенко сказал, сколько картофеля нужно вырастить в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко посоветовал всем высаживать картошку из-за колоссального спроса.

А еще Беларусь сняла запрет на ввоз и продажу картофеля, лука, капусты и яблок из ЕС.