Лукашенко высказался о шутке Путина про картошку в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, высказался о шутке президента России Владимира Путина про картошку в Беларуси, сообщает БелТА.
Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов, которая состоялась 26 мая, удивился, когда ему сказали, что в Беларуси закончилась картошка. Президент Беларуси заметил, что сейчас очень много разговоров на данную тему.
— Особенно после совещания у Президента России, где он там пошутил по поводу картошки, — отметил Александр Лукашенко.
По словам президента, для Беларуси это очень серьезный вопрос в плане того, что картошку в стране выращивать умеют.
— Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России. Надо помочь братьям-россиянам, — подчеркнул глава государства.
Лукашенко добавил, что это же не благотворительность, а приличные деньги и цены.
Ранее президент России Владимир Путин озвучил слова президента Беларуси Александр Лукашенко про белорусскую картошку, проданную в Россию.
Тем временем Лукашенко сказал, сколько картофеля нужно вырастить в Беларуси.
Кроме того, Лукашенко посоветовал всем высаживать картошку из-за колоссального спроса.
А еще Беларусь сняла запрет на ввоз и продажу картофеля, лука, капусты и яблок из ЕС.