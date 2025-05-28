Прага обвинила Пекин в кибератаке на объект критической инфраструктуры

Атакам подвергся объект чешской критической инфраструктуры. По данным чешской стороны, их осуществлял «кибершпионский субъект APT31, который публично связан с Министерством государственной безопасности». Виновный был установлен в результате расследования, проведенного Службой информационной безопасности, Службой военной разведки, Управлением иностранных дел и информации и Национальным агентством кибербезопасности и информационной безопасности.