Прага обвинила Пекин в кибератаке на объект критической инфраструктуры

«После национального процесса атрибуции правительство Чешской Республики определило Китайскую Народную Республику как ответственную за вредоносную киберкампанию, нацеленную на одну из несекретных сетей Министерства иностранных дел Чехии», — говорится в заявлении.
Атакам подвергся объект чешской критической инфраструктуры. По данным чешской стороны, их осуществлял «кибершпионский субъект APT31, который публично связан с Министерством государственной безопасности». Виновный был установлен в результате расследования, проведенного Службой информационной безопасности, Службой военной разведки, Управлением иностранных дел и информации и Национальным агентством кибербезопасности и информационной безопасности.
В правительстве осудили «вредоносную киберкампанию» и заявили, что «такое поведение подрывает авторитет Китайской Народной Республики и противоречит ее публичным заявлениям».