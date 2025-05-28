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Прага обвинила Пекин в кибератаке на объект критической инфраструктуры

Чешское правительство признало Китай ответственным за кибератаку на одну из несекретных сетей Министерства иностранных дел Чехии. Об этом говорится в официальном заявлении чешского законодательного органа. В правительстве осудили «вредоносную киберкампанию».

Источник: Reuters

«После национального процесса атрибуции правительство Чешской Республики определило Китайскую Народную Республику как ответственную за вредоносную киберкампанию, нацеленную на одну из несекретных сетей Министерства иностранных дел Чехии», — говорится в заявлении.

Атакам подвергся объект чешской критической инфраструктуры. По данным чешской стороны, их осуществлял «кибершпионский субъект APT31, который публично связан с Министерством государственной безопасности». Виновный был установлен в результате расследования, проведенного Службой информационной безопасности, Службой военной разведки, Управлением иностранных дел и информации и Национальным агентством кибербезопасности и информационной безопасности.

В правительстве осудили «вредоносную киберкампанию» и заявили, что «такое поведение подрывает авторитет Китайской Народной Республики и противоречит ее публичным заявлениям».