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Мэр Воронежа сообщил о ходе реализации проекта метробуса

Сергей Петрин проинформировал о том, что на его реализацию выделили 163 миллиона рублей.

В четверг, 28 мая, мэр Воронежа Сергей Петрин рассказал в рамках ежегодного отчета перед депутатами городской Думы рассказал о ходе реализации проекта метробуса.

По словам главы города, сейчас готовят техническое задание на создание проектной и сметной документации для реализации этого проекта. На его финансирование областная казна выделила 163 миллиона рублей.

В министерстве промышленности и транспорта региона уже представляли обновленный проект метробуса. В рамках него планируют создание специальных остановок-платформ для удобного и безопасного пересаживания пассажиров в автобусы. Они будут длиной около 40 метров и шириной около трех метров. Метробусы предлагают пустить по улице Плехановской и Московскому проспекту.