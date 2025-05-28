Мэр Воронежа сообщил о ходе реализации проекта метробуса

В министерстве промышленности и транспорта региона уже представляли обновленный проект метробуса. В рамках него планируют создание специальных остановок-платформ для удобного и безопасного пересаживания пассажиров в автобусы. Они будут длиной около 40 метров и шириной около трех метров. Метробусы предлагают пустить по улице Плехановской и Московскому проспекту.