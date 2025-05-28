Мэр Воронежа сообщил о ходе реализации проекта метробуса

В четверг, 28 мая, мэр Воронежа Сергей Петрин рассказал в рамках ежегодного отчета перед депутатами городской Думы рассказал о ходе реализации проекта метробуса.
По словам главы города, сейчас готовят техническое задание на создание проектной и сметной документации для реализации этого проекта. На его финансирование областная казна выделила 163 миллиона рублей.
В министерстве промышленности и транспорта региона уже представляли обновленный проект метробуса. В рамках него планируют создание специальных остановок-платформ для удобного и безопасного пересаживания пассажиров в автобусы. Они будут длиной около 40 метров и шириной около трех метров. Метробусы предлагают пустить по улице Плехановской и Московскому проспекту.