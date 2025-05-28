CBC: Канада к 1 июля может присоединиться к плану по перевооружению Европы

Вскоре после того как Карни заявил о более тесном сотрудничестве с Европой в сфере обороны, президент США Дональд Трамп призвал Канаду присоединиться к его проекту противоракетной обороны «Золотой купол». Как пояснил Трамп, если Канада станет участницей проекта в качестве независимой страны, это обойдется ей в 61 млрд долларов, а если в качестве 51-го штата США — бесплатно. Ранее Карни ясно дал понять Трампу, что Канада не заинтересована в присоединении к США.