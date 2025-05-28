CBC: Канада к 1 июля может присоединиться к плану по перевооружению Европы

По словам Карни, его правительство обязалось присоединиться к программе Евросоюза «Перевооружение Европы», расходы на которую в следующие пять лет оценивается в 1,25 трлн долларов. Хотя премьер-министр не указал сроки, он заявил, что намерен действовать оперативно и решительно, говорится в статье.
75 центов с каждого доллара капитальных расходов на оборону (Канады) идут Соединенным Штатам. Это неразумно.
Канада ведет переговоры с ЕС с момента вступления Карни в должность. «Мы добились больших успехов в этом направлении, и ко Дню Канады (1 июля) рассчитываем на более конкретные результаты», — отметил он.
Вскоре после того как Карни заявил о более тесном сотрудничестве с Европой в сфере обороны, президент США Дональд Трамп призвал Канаду присоединиться к его проекту противоракетной обороны «Золотой купол». Как пояснил Трамп, если Канада станет участницей проекта в качестве независимой страны, это обойдется ей в 61 млрд долларов, а если в качестве 51-го штата США — бесплатно. Ранее Карни ясно дал понять Трампу, что Канада не заинтересована в присоединении к США.
Сейчас Канада тратит на оборону около 1,37% своего ВВП, что очень далеко от целевого показателя НАТО в 2%, о достижении которого страны — участницы альянса договорились более десяти лет назад. Карни в ходе недавних федеральных выборов пообещал, что Канада достигнет этой цели к 2030 году.