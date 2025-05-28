Лукашенко предупредил чиновников о жестоком разговоре в 2025 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом главу Брестского облисполкома Петра Пархомчика 28 мая, предупредил чиновников о жестоком разговоре в 2025 году, передает БелТА.
Глава государства, комментируя результаты работы Брестской области в сельскохозяйственном секторе, заметил, что вроде бы падежа почти нет. В ответ на это Пархомчик уточнил, что указанная проблема имеется, однако ее удалось снизить к уровню 2024 года.
Президент Беларуси, в связи с этим предупредил:
— Будет очень жестокий разговор по поводу падежа скота в этом году. Вот, Витебскую область мы проверяли: ветврачи вместо того, чтобы лечить, очень интенсивно занимались тем, как скрыть этот падеж.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о ситуации с яблоками в Беларуси: 2025 будет не очень урожайным.
Тем временем ученые оценили масштаб гибели посевов в Беларуси из-за заморозков весной 2025 года: «100 лет назад у нас был бы голод».
Кроме того, Беларусь сняла запрет на ввоз и продажу картофеля, лука, капусты и яблок из ЕС.
А еще Минтруда сказало, кому из пенсионеров базовый счет надо открыть обязательно.