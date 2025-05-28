Кремль оценил слова Трампа о том, что Путин «играет с огнем»

Трамп в последние дни не единожды выступал с критикой в адрес российского коллеги. 26 мая он сказал, что Путин «совершенно сошел с ума» и «без необходимости убивает множество людей», не только солдат, на Украине. «Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается; но если он ее получит, это приведет к падению России!» — утверждал президент.