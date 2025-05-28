Кремль оценил слова Трампа о том, что Путин «играет с огнем»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос о заявлении американского лидера Дональда Трампа, что российский коллега «играет с огнем», напомнил: у каждой страны есть свои национальные интересы, которые та защищает, и «они превыше всего», передает корреспондент РБК.
Как сказал американский президент 27 мая, Путин «не понимает», что, если бы не Трамп, «с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей». «Он играет с огнем!» — подчеркнул республиканец.
Песков отметил, что США, прилагая много усилий в рамках мирного урегулирования, хотят прогресса в данном процессе. Москва признательна Вашингтону за эти усилия, подчеркнул он.
«Вместе с тем определенно имеется огромное количество нюансов в рамках того, что предстоит обсудить, которыми нельзя жертвовать и которыми ни одна из сторон не будет жертвовать, исходя из своих национальных интересов. Так же как у США, в России есть национальные интересы, которые для нас превыше всего», — сказал он.
Песков добавил, что Москва готовится к следующему раунду переговоров с Киевом и будет поддерживать контакты с Вашингтоном.
Трамп в последние дни не единожды выступал с критикой в адрес российского коллеги. 26 мая он сказал, что Путин «совершенно сошел с ума» и «без необходимости убивает множество людей», не только солдат, на Украине. «Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается; но если он ее получит, это приведет к падению России!» — утверждал президент.
Песков в ответ заметил, что процесс урегулирования «связан с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями» и Москва «внимательно отслеживает» все эти реакции.
Трамп также говорил, что рассматривает возможность введения новых санкций против России. Источники The Wall Street Journal говорили, что это может произойти и на текущей неделе, а может и не произойти. Кроме того, по данным газеты, республиканец размышляет о выходе из переговорного процесса.
Песков говорил, что насчет введения санкций появляется «много сливов» в СМИ, которые «де-факто принимают участие в кампании для срыва мирного процесса» и чтобы «подзадоривать американцев на введение санкций».