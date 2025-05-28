Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 28 мая: главное

Вместе с тем имеется огромное количество нюансов в рамках того, что предстоит обсудить, которыми нельзя жертвовать. И которыми ни одна из сторон не будет жертвовать исходя из своих национальных интересов. Так же, как и у Соединенных Штатов, у России есть свои национальные интересы, которые для нас превыше всего, и они превыше всего для нашего президента.