Работа над меморандумом России по Украине находится на завершающей стадии.
Скоро этот документ появится.
Проекты меморандумов РФ и Украины вскоре станут известны, после этого речь пойдет о новом раунде переговоров.
РФ не будет «через СМИ обмениваться» содержанием готовящихся документов по урегулированию на Украине.
Никаких решений о месте проведения следующего раунда переговоров РФ и Украины не принималось, место должно быть удобным для обеих сторон.
Встреча Путина и Зеленского возможна.
Но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям.
Москва признательна президенту США Дональду Трампу за посреднические усилия, но в украинском урегулировании есть огромное количество нюансов, которыми РФ не будет жертвовать.
Вместе с тем имеется огромное количество нюансов в рамках того, что предстоит обсудить, которыми нельзя жертвовать. И которыми ни одна из сторон не будет жертвовать исходя из своих национальных интересов. Так же, как и у Соединенных Штатов, у России есть свои национальные интересы, которые для нас превыше всего, и они превыше всего для нашего президента.
Слова Зеленского о подготовке соглашения с ЕС о дальнобойном оружии подтверждают оправданность стремлений России устранить первопричины конфликта.
Кремль призвал аккуратно относиться к «откровениям» в СМИ по теме украинского урегулирования. Многие из этих материалов — откровенная ложь.
28 мая Владимир Путин встретится со спикером верхней палаты парламента Таджикистана Рустамом Эмомали.