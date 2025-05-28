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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 28 мая: главное

В среду пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Работа над меморандумом России по Украине находится на завершающей стадии.

Скоро этот документ появится.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Проекты меморандумов РФ и Украины вскоре станут известны, после этого речь пойдет о новом раунде переговоров.

РФ не будет «через СМИ обмениваться» содержанием готовящихся документов по урегулированию на Украине.

Никаких решений о месте проведения следующего раунда переговоров РФ и Украины не принималось, место должно быть удобным для обеих сторон.

Встреча Путина и Зеленского возможна.

Но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Москва признательна президенту США Дональду Трампу за посреднические усилия, но в украинском урегулировании есть огромное количество нюансов, которыми РФ не будет жертвовать.

Вместе с тем имеется огромное количество нюансов в рамках того, что предстоит обсудить, которыми нельзя жертвовать. И которыми ни одна из сторон не будет жертвовать исходя из своих национальных интересов. Так же, как и у Соединенных Штатов, у России есть свои национальные интересы, которые для нас превыше всего, и они превыше всего для нашего президента.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Слова Зеленского о подготовке соглашения с ЕС о дальнобойном оружии подтверждают оправданность стремлений России устранить первопричины конфликта.

Кремль призвал аккуратно относиться к «откровениям» в СМИ по теме украинского урегулирования. Многие из этих материалов — откровенная ложь.

28 мая Владимир Путин встретится со спикером верхней палаты парламента Таджикистана Рустамом Эмомали.