Reuters: США могут упразднить свое Африканское командование ВС

AFRICOM было создано 1 октября 2008 года, его зона ответственности охватывает весь африканский континент с соседними островами, за исключением территории Египта. Постоянная штаб-квартира командования находится в немецком Штутгарте. До 2008 года военная деятельность США в Африке осуществлялась командами из других регионов. В отдельную единицу AFRICOM было выделено из-за растущих интересов национальной безопасности США на континенте, включая исламистские движения и конкуренцию с Китаем и Россией, говорится в статье.