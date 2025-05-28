Reuters: США могут упразднить свое Африканское командование ВС

Согласно статье, командующий AFRICOM генерал Майкл Лэнгли заявил, что уже обсуждал этот вопрос с официальными лицами африканских стран.
Я разговаривал с рядом министров обороны и несколькими президентами и сказал им, что мы проводим оценку.
По его словам, правительства африканских стран должны высказывать свое мнение о будущем AFRICOM через послов в США.
AFRICOM было создано 1 октября 2008 года, его зона ответственности охватывает весь африканский континент с соседними островами, за исключением территории Египта. Постоянная штаб-квартира командования находится в немецком Штутгарте. До 2008 года военная деятельность США в Африке осуществлялась командами из других регионов. В отдельную единицу AFRICOM было выделено из-за растущих интересов национальной безопасности США на континенте, включая исламистские движения и конкуренцию с Китаем и Россией, говорится в статье.
Как напоминает Reuters, в конце марта Белый дом сообщил, что рассматривает возможность слияния AFRICOM с командованием США в Европе, чтобы сократить бюрократические проволочки и расходы.