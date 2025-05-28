Возможность встречи Путина с Зеленским и критика со стороны Трампа. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин примет находящегося в Москве председателя Национального собрания (верхней палаты) парламента Таджикистана Рустама Эмомали.
О возможности встречи Путина и Зеленского
Встреча Путина и Зеленского возможна, но «должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям».
О работе над меморандумом
Подготовленные Россией и Украиной проекты меморандумов с мирными предложениями предоставлены сторонам и «скоро уже станут известны».
Работа над российским меморандумом по Украине находится на завершающей стадии: «Скоро этот документ появится».
Позиционный документ готовится для обсуждения с Украиной условий прекращения огня: «А пока СВО продолжается».
Россия считает неправильным раскрывать содержание готовящихся документов и таким образом через СМИ сообщать о своих переговорных позициях: «Считаем, что это должно делаться в дискретном режиме, не публичном».
Кремль призвал аккуратно относиться к «откровениям» в СМИ по украинскому урегулированию: «Сейчас очень много рассуждений. Нередко большая часть этих рассуждений в СМИ являются абсолютно неверными, являются фейками или откровенной ложью».
О следующем раунде переговоров
Никаких решений о месте проведения следующего раунда переговоров России и Украины не принималось: «Очевидно, что это место должно устраивать обе стороны, которые ведут прямые переговоры».
Москва ведет «очень напряженную работу» по урегулированию конфликта, в том числе готовится к следующему раунду переговоров с Киевом.
Об обмене пленными
Соотношение военных и гражданских лиц, переданных при обмене пленными в формате «1000 на 1000», говорит само за себя: «Комментировать здесь нечего, цифры говорят сами за себя».
О критике со стороны Трампа
Что касается критики со стороны Трампа, то в украинском урегулировании есть огромное количество нюансов, которыми Россия не будет жертвовать: «Так же, как и у Соединенных Штатов, у России есть свои национальные интересы, которые для нас превыше всего, и они превыше всего для нашего президента».
США прикладывают серьезные усилия для урегулирования на Украине, Россия благодарна им за посредничество: «Понятно, что прикладывающая изрядные усилия для мирного урегулирования американская сторона и лично президент Трамп хотят скорейшего урегулирования. Мы признательны за посреднические усилия президента Трампа лично».
О дальнобойном оружии
Заявления Зеленского о подготовке соглашения с ЕС о дальнобойном оружии еще раз подчеркивает оправданность стремлений России устранить первопричины конфликта: «Это лишний раз подчеркивает оправданность нашего стремления ликвидировать первопричины этого кризиса и этого конфликта, потому что именно первопричины этого кризиса представляют собой существенную угрозу нашим национальным интересам».