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Возможность встречи Путина с Зеленским и критика со стороны Трампа. Темы брифинга Пескова

Возможность встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, критика со стороны американского лидера Дональда Трампа и работа над меморандумом по Украине стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин примет находящегося в Москве председателя Национального собрания (верхней палаты) парламента Таджикистана Рустама Эмомали.

О возможности встречи Путина и Зеленского

Встреча Путина и Зеленского возможна, но «должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям».

О работе над меморандумом

Подготовленные Россией и Украиной проекты меморандумов с мирными предложениями предоставлены сторонам и «скоро уже станут известны».

Работа над российским меморандумом по Украине находится на завершающей стадии: «Скоро этот документ появится».

Позиционный документ готовится для обсуждения с Украиной условий прекращения огня: «А пока СВО продолжается».

Россия считает неправильным раскрывать содержание готовящихся документов и таким образом через СМИ сообщать о своих переговорных позициях: «Считаем, что это должно делаться в дискретном режиме, не публичном».

Кремль призвал аккуратно относиться к «откровениям» в СМИ по украинскому урегулированию: «Сейчас очень много рассуждений. Нередко большая часть этих рассуждений в СМИ являются абсолютно неверными, являются фейками или откровенной ложью».

О следующем раунде переговоров

Никаких решений о месте проведения следующего раунда переговоров России и Украины не принималось: «Очевидно, что это место должно устраивать обе стороны, которые ведут прямые переговоры».

Москва ведет «очень напряженную работу» по урегулированию конфликта, в том числе готовится к следующему раунду переговоров с Киевом.

Об обмене пленными

Соотношение военных и гражданских лиц, переданных при обмене пленными в формате «1000 на 1000», говорит само за себя: «Комментировать здесь нечего, цифры говорят сами за себя».

О критике со стороны Трампа

Что касается критики со стороны Трампа, то в украинском урегулировании есть огромное количество нюансов, которыми Россия не будет жертвовать: «Так же, как и у Соединенных Штатов, у России есть свои национальные интересы, которые для нас превыше всего, и они превыше всего для нашего президента».

США прикладывают серьезные усилия для урегулирования на Украине, Россия благодарна им за посредничество: «Понятно, что прикладывающая изрядные усилия для мирного урегулирования американская сторона и лично президент Трамп хотят скорейшего урегулирования. Мы признательны за посреднические усилия президента Трампа лично».

О дальнобойном оружии

Заявления Зеленского о подготовке соглашения с ЕС о дальнобойном оружии еще раз подчеркивает оправданность стремлений России устранить первопричины конфликта: «Это лишний раз подчеркивает оправданность нашего стремления ликвидировать первопричины этого кризиса и этого конфликта, потому что именно первопричины этого кризиса представляют собой существенную угрозу нашим национальным интересам».