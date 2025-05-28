Возможность встречи Путина с Зеленским и критика со стороны Трампа. Темы брифинга Пескова

Что касается критики со стороны Трампа, то в украинском урегулировании есть огромное количество нюансов, которыми Россия не будет жертвовать: «Так же, как и у Соединенных Штатов, у России есть свои национальные интересы, которые для нас превыше всего, и они превыше всего для нашего президента».