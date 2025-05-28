«Кто-то заработал на энергетическом кризисе бешеные деньги»: Власти Молдовы сами создали проблемы, чтобы получить прибыль — мнение

Политический аналитик Валерий Осталеп считает, что кто-то заработал на энергетическом кризисе бешеные деньги.
Эксперт выразил надежду на то, что когда-нибудь, может быть, мы узнаем, какие сумасшедшие суммы были заработаны за эти годы, кто являлся автором, куда эти деньги ушли и как.
По его словам, что касается создания кризиса своими руками, чтобы потом его самим же решать и на этом заработать, то есть такое выражение, чтобы я так жил, чтобы были вот такие кризисы.
«Они его сами создали. Власти. Кризис был создан ими. Кто мешал им этот вопрос спокойно, транспарентно решать, а не из-под стола?», — задался вопросом Валерий Осталеп.
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