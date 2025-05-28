Сенаторы одобрили закон о компенсациях за задержку поставки автомобилей и других товаров

Закон чётко устанавливает: если продавец не передал товар в срок, указанный в договоре, он обязан уплатить потребителю пеню в размере 0,5% от стоимости неисполненного обязательства за каждую единицу времени просрочки — будь то минута, час или день, в зависимости от условий договора. Однако сумма пени не может превышать полной стоимости задержанного товара.