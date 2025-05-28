Сенаторы одобрили закон о компенсациях за задержку поставки автомобилей и других товаров

Речь идет о законе «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты», который содержит важную норму, касающуюся прав потребителей. Теперь в случае, если продавец не исполняет свои обязательства по поставке товара в указанные сроки, потребитель имеет право на взыскание пени.
Что изменится?
Закон чётко устанавливает: если продавец не передал товар в срок, указанный в договоре, он обязан уплатить потребителю пеню в размере 0,5% от стоимости неисполненного обязательства за каждую единицу времени просрочки — будь то минута, час или день, в зависимости от условий договора. Однако сумма пени не может превышать полной стоимости задержанного товара.
По данным Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей, только в 2024 году в ведомство поступило 4 213 жалоб на несвоевременную доставку товаров. Чаще всего речь шла об автомобилях, бытовой технике, еде и мебели.
Отдельно стоит проблема автопрома: в 5 332 случаях было зафиксировано нарушение сроков поставки автомобилей, несмотря на заключённые договоры и внесённые предоплаты. Подобные ситуации давно стали нормой и вызывают массовое недовольство среди граждан.
Теперь, после одобрения Сенатом, закон должен быть подписан президентом, чтобы вступить в силу. После этого у потребителей появится реальный инструмент защиты своих прав и возможность получать компенсацию за каждый день ожидания.