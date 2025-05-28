Ушаков: Трампа недостаточно информируют об атаках ВСУ на российские города

«Во многом мы приходим к выводу, что (Дональда. — “Ъ”) Трампа недостаточно информируют о том, что реально происходит в контексте украинско-российского противостояния. В частности, не информируют о том, какие участившиеся массированные терроритстические атаки произвдит Украина против мирных российских городов», — сказал он журналисту Павлу Зарубину.