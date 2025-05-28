Ушаков: Трампа недостаточно информируют об атаках ВСУ на российские города

«Во многом мы приходим к выводу, что (Дональда. — “Ъ”) Трампа недостаточно информируют о том, что реально происходит в контексте украинско-российского противостояния. В частности, не информируют о том, какие участившиеся массированные терроритстические атаки произвдит Украина против мирных российских городов», — сказал он журналисту Павлу Зарубину.
По словам Ушакова, американского лидера информируют только о том, какие ответные меры предпринимает Россия. «Причем (Дональд Трамп. — “Ъ”) до конца не понимает, что мы бьем исключительно по объектам военной инфраструктуры или по объектам ВПК — все».
Накануне Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин «играет с огнем». Ранее американский лидер говорил, что недоволен президентом России. Это произошло после нанесенного в ночь на 25 мая массированного удара российской армии по предприятиям ВПК Украины. Кремль связал слова Трампа с «эмоциональной перегрузкой». Госдеп заверил, что заявления президента США о России не стоит считать разочарованием.