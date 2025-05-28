Губернатор Александр Беглов подвел итоги программы «Десятилетие детства» за 2024 год

Так, за отчетный период власти Петербурга отменили плату за детский сад, а каждая семья, в которой родился малыш, получила подарочный набор. На днях стало известно, что город готов компенсировать 50 процентов обучения одного ребенка из многодетной семьи. Материальную помощь выделят и будущим мамам из числа студенток — они могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. А многодетным теперь предоставляется 550 тысяч рублей на погашение ипотеки.