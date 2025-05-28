Сегодня, 28 мая, губернатор Александр Беглов подвел итоги программы «Десятилетие детства» за 2024 год и определил задачи на предстоящие несколько месяцев. Среди них, например, расширение образовательной инфраструктуры, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, организация детского оздоровительного отдыха, а также поддержка семей с детьми и семей участников спецоперации. О подробностях сообщили в пресс-службе Смольного.
— Для нас важно, чтобы каждый ребенок, который сегодня ходит в детский сад или школу, имел все возможности для получения достойного образования, занятий спортом и творчеством, а в дальнейшей перспективе — для выбора профессии. Наша работа по выполнению указа президента о «Десятилетии детства» направлена на поддержку семей. Северная столица стала одним из лидеров в России по введению региональных мер поддержки, — отметил Беглов.
Так, за отчетный период власти Петербурга отменили плату за детский сад, а каждая семья, в которой родился малыш, получила подарочный набор. На днях стало известно, что город готов компенсировать 50 процентов обучения одного ребенка из многодетной семьи. Материальную помощь выделят и будущим мамам из числа студенток — они могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. А многодетным теперь предоставляется 550 тысяч рублей на погашение ипотеки.