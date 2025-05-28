Полковник Ходаренок: ВСУ трудно перехватить новую российскую ракету «Бандероль»

Помимо «Ориона», носителем «Бандероли» может быть ударный вертолет Ми-28Н. Во многом подобное решение обусловлено проблемами, аналогичными тем, которые затрагивают вышеупомянутые беспилотные летательные аппараты. Ударные вертолеты, задуманные как пусковые платформы для противотанковых ракет, слишком уязвимы в войнах XXI века и становятся легкой добычей ЗРК ближнего действия и малой дальности. А дальность боевого применения «Бандероли» позволяет вертолетам выполнять боевые задачи без захода в зону поражения ЗРК БД и МД.