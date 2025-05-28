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Грызлов и митрополит Вениамин обсудили визит патриарха Кирилла в Беларусь

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Борис Грызлов и Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Вениамин обсудили предстоящий визит в Беларусь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Источник: Sputnik.by

Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Минске.

Борис Грызлов и митрополит Вениамин обсудили предстоящий визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Республику Беларусь.

говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии

Ожидается, что предстоятель РПЦ приедет в Беларусь с визитом в начале июня 2025 года, чтобы принять участие и примет участие в праздновании 900-летия со дня основания Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке.

Посол и митрополит Вениамин во время встречи также обсудили благотворительные и гуманитарные проекты, которые реализует российская сторона в Беларуси вместе с БПЦ. Шла речь и о других совместных инициативах в духовно-культурной сфере.

Во время встречи стороны отметили основополагающую роль православия как единого духовного начала, которое объединяет россиян и белорусов. Они подчеркнули важность работы по защите традиционных ценностей, воспитанию патриотизма, формированию у молодого поколения прочных нравственных основ.