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Возвращать — хорошая примета. Экс-мэр Бугульмы задолжал государству 121 млн

Бугульма — тихий городок в Татарстане, где средняя зарплата едва дотягивает до 50 тысяч рублей. Но для бывшего мэра Линара Закирова, судя по всему, действовали иные экономические законы.

Источник: Аргументы и факты

Пока одни горожане копили на ремонт в хрущёвке, он «скромно» приобретал квартиры в Сочи и Москве, менял Porsche Cayenne как перчатки и отдыхал в люксовых отелях разных стран мира. Теперь прокуратура требует обратить в доход государства имущество на 121 миллион рублей.

Подробности — в материале «АиФ-Казань».

Больше, чем заработал.

История началась в прошлом году, когда прокурор Татарстана Альберт Суяргулов лично подписал иск к Закирову в суд в интересах жителей Бугульмы. Проверка показала, что стиль жизни семьи мэра слишком уж расходится с официальными доходами. Недешёвые отели в 20 странах, одежда люксовых брендов, элитные автомобили и недвижимостьот Казани до Сочи.

Прокуратура уверена, что чиновник специально записывал имущество на родственников, а пользовался благами сам. На мать-пенсионерку Фатыму Закирову оформлены квартиры в Бугульме и Казани, на брата — коттедж в деревне Берлек. Даже Porsche Cayenne оказался на тёще — но ездила на транспорте, по данным следствия, вовсе не она.

Экспертиза, заказанная защитой, утверждает, что средств у семьи хватало. Но, по подсчётам надзорного ведомства, с 2013 по 2022 годы Закиров заработал 27 миллионов, а потратил минимум 50. Бизнес супруги — кафе — приносил символическую прибыль. Пенсии родственников составляли чуть больше миллиона за десятилетие. Откуда деньги — главный вопрос суда.

Подарки себе любимым.

Список приобретений впечатляет. Квартира в Казани за 16 миллионов, парковочное место за полмиллиона, апартаменты в Москве, якобы купленные за 17 миллионов — хотя рыночная цена вдвое выше. В Сочи — две квартиры и дом, стоимостью от 5 до 32 миллионов. Всё оформлено на тестя и тёщу. И всё, по данным прокуратуры, приобретено не на кредитные средства, а на живые деньги.

Следствие считает, что Закиров прятал собственность за спинами родных. И даже если те действительно владеют этим имуществом — средства на покупку исходили от самого мэра. Доказательством служат коммунальные платежи, которые вёл его помощник, и дорогие поездки, оплаченные с личных карт.

«Жизнь в таком ритме невозможна без иных источников дохода. Их не было. А значит, речь идёт о незаконном обогащении», — заявила представитель прокуратуры Лилия Фаттахова в суде.

Молчание — золото?

Закиров в суде уже не мэр — полномочия он сложил 28 апреля, когда стало ясно, что дело не удастся замять. Сегодня он — гражданин, обвиняемый в скрытом накоплении активов на сотни миллионов. Пока что слово держит обвинение. Защита экс-мэра и его родственников выступит 11 июня. Возможно, тогда мы услышим другую версию этой истории.

В самом Бугульминском районе о деле говорят шёпотом. «Не думали, что до такого дойдёт. Хорошо начинал… “— отметила в разговоре с “АиФ-Казань” местная жительница Гульсина. Многие вспоминают, как Закиров с энтузиазмом запускал субботники, открывал парки, общался с жителями. Но, похоже, параллельно он открывал и иные горизонты.

Суд приобщил экспертизу, заказанную Закировым. Она, как ожидается, станет основным аргументом защиты. Но у прокуратуры на руках — десятки документов, выписки, налоговые отчёты. И главное — логика, которую сложно игнорировать: один человек не может жить на широкую ногу, зарабатывая в разы меньше, чем тратит.

Чем закончится эта история, станет ясно в ближайшие недели. Редакция «АиФ-Казань» продолжит следить за громким судебным делом. А пока город, некогда гордившийся своим молодым и активным мэром, с тревогой ждёт вердикта.