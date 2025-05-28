Возвращать — хорошая примета. Экс-мэр Бугульмы задолжал государству 121 млн

Список приобретений впечатляет. Квартира в Казани за 16 миллионов, парковочное место за полмиллиона, апартаменты в Москве, якобы купленные за 17 миллионов — хотя рыночная цена вдвое выше. В Сочи — две квартиры и дом, стоимостью от 5 до 32 миллионов. Всё оформлено на тестя и тёщу. И всё, по данным прокуратуры, приобретено не на кредитные средства, а на живые деньги.