Возвращать — хорошая примета. Экс-мэр Бугульмы задолжал государству 121 млн

Пока одни горожане копили на ремонт в хрущёвке, он «скромно» приобретал квартиры в Сочи и Москве, менял Porsche Cayenne как перчатки и отдыхал в люксовых отелях разных стран мира. Теперь прокуратура требует обратить в доход государства имущество на 121 миллион рублей.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Больше, чем заработал.
История началась в прошлом году, когда прокурор Татарстана Альберт Суяргулов лично подписал иск к Закирову в суд в интересах жителей Бугульмы. Проверка показала, что стиль жизни семьи мэра слишком уж расходится с официальными доходами. Недешёвые отели в 20 странах, одежда люксовых брендов, элитные автомобили и недвижимостьот Казани до Сочи.
Прокуратура уверена, что чиновник специально записывал имущество на родственников, а пользовался благами сам. На мать-пенсионерку Фатыму Закирову оформлены квартиры в Бугульме и Казани, на брата — коттедж в деревне Берлек. Даже Porsche Cayenne оказался на тёще — но ездила на транспорте, по данным следствия, вовсе не она.
Экспертиза, заказанная защитой, утверждает, что средств у семьи хватало. Но, по подсчётам надзорного ведомства, с 2013 по 2022 годы Закиров заработал 27 миллионов, а потратил минимум 50. Бизнес супруги — кафе — приносил символическую прибыль. Пенсии родственников составляли чуть больше миллиона за десятилетие. Откуда деньги — главный вопрос суда.
Подарки себе любимым.
Список приобретений впечатляет. Квартира в Казани за 16 миллионов, парковочное место за полмиллиона, апартаменты в Москве, якобы купленные за 17 миллионов — хотя рыночная цена вдвое выше. В Сочи — две квартиры и дом, стоимостью от 5 до 32 миллионов. Всё оформлено на тестя и тёщу. И всё, по данным прокуратуры, приобретено не на кредитные средства, а на живые деньги.
Следствие считает, что Закиров прятал собственность за спинами родных. И даже если те действительно владеют этим имуществом — средства на покупку исходили от самого мэра. Доказательством служат коммунальные платежи, которые вёл его помощник, и дорогие поездки, оплаченные с личных карт.
«Жизнь в таком ритме невозможна без иных источников дохода. Их не было. А значит, речь идёт о незаконном обогащении», — заявила представитель прокуратуры Лилия Фаттахова в суде.
Молчание — золото?
Закиров в суде уже не мэр — полномочия он сложил 28 апреля, когда стало ясно, что дело не удастся замять. Сегодня он — гражданин, обвиняемый в скрытом накоплении активов на сотни миллионов. Пока что слово держит обвинение. Защита экс-мэра и его родственников выступит 11 июня. Возможно, тогда мы услышим другую версию этой истории.
В самом Бугульминском районе о деле говорят шёпотом. «Не думали, что до такого дойдёт. Хорошо начинал… “— отметила в разговоре с “АиФ-Казань” местная жительница Гульсина. Многие вспоминают, как Закиров с энтузиазмом запускал субботники, открывал парки, общался с жителями. Но, похоже, параллельно он открывал и иные горизонты.
Суд приобщил экспертизу, заказанную Закировым. Она, как ожидается, станет основным аргументом защиты. Но у прокуратуры на руках — десятки документов, выписки, налоговые отчёты. И главное — логика, которую сложно игнорировать: один человек не может жить на широкую ногу, зарабатывая в разы меньше, чем тратит.
Чем закончится эта история, станет ясно в ближайшие недели. Редакция «АиФ-Казань» продолжит следить за громким судебным делом. А пока город, некогда гордившийся своим молодым и активным мэром, с тревогой ждёт вердикта.