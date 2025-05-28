ЕС снял все экономические санкции с Сирии

«Совет ЕС принял юридические документы об отмене всех экономических ограничительных мер против Сирии, за исключением тех, которые основаны на соображениях безопасности (имеются в виду антитеррористические меры — прим. ТАСС), — говорится в сообщении Совета ЕС. — Также из черного списка исключены 24 компании, включая Центробанк Сирии и компании, работающие в сфере нефтедобычи и переработки хлопка».