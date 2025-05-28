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ЕС снял все экономические санкции с Сирии

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Евросоюз объявил о снятии всех экономических санкций с Сирии, а также об исключении из черных списков 24 структур арабской страны, включая Центробанк.

Источник: Reuters

«Совет ЕС принял юридические документы об отмене всех экономических ограничительных мер против Сирии, за исключением тех, которые основаны на соображениях безопасности (имеются в виду антитеррористические меры — прим. ТАСС), — говорится в сообщении Совета ЕС. — Также из черного списка исключены 24 компании, включая Центробанк Сирии и компании, работающие в сфере нефтедобычи и переработки хлопка».

В документе отмечается, что этот шаг стал реализацией политического решения глав МИД ЕС от 20 мая о желательности отмены санкций ЕС против Сирии.