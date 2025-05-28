WP: Киев может лишиться военной поддержки США в ближайшие месяцы

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Киев может остаться без военной помощи со стороны Вашингтона в ближайшие месяцы, если американский президент Дональд Трамп не предпримет попыток ее продлить. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на бывшего сотрудника Совета нацбезопасности США Дэвида Шимера.