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WP: Киев может лишиться военной поддержки США в ближайшие месяцы

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Киев может остаться без военной помощи со стороны Вашингтона в ближайшие месяцы, если американский президент Дональд Трамп не предпримет попыток ее продлить. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на бывшего сотрудника Совета нацбезопасности США Дэвида Шимера.

Источник: AP 2024

«Перед нынешней администрацией стоит выбор либо санкционировать дополнительную помощь Украине в области безопасности, чтобы она продолжала получать оружие, либо проложить иной курс, который заключается в том, чтобы позволить США свернуть помощь, что поставит Украину в невыгодное положение», — заявил Шимер газете.

По информации газеты, администрация президента США ничего не предпринимает для военной поддержки Украины, которая все еще получает последние транши помощи, одобренные при администрации предыдущего президента Джо Байдена.

США и Украина в ночь на 1 мая подписали соглашение о природных ресурсах. По информации СМИ, документ не предусматривает прямых гарантий безопасности для Украины, однако позволяет засчитывать будущую военную помощь США в качестве взноса Вашингтона в общий инвестиционный фонд.