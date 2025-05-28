WP: Киев может лишиться военной поддержки США в ближайшие месяцы

«Перед нынешней администрацией стоит выбор либо санкционировать дополнительную помощь Украине в области безопасности, чтобы она продолжала получать оружие, либо проложить иной курс, который заключается в том, чтобы позволить США свернуть помощь, что поставит Украину в невыгодное положение», — заявил Шимер газете.
По информации газеты, администрация президента США ничего не предпринимает для военной поддержки Украины, которая все еще получает последние транши помощи, одобренные при администрации предыдущего президента Джо Байдена.
США и Украина в ночь на 1 мая подписали соглашение о природных ресурсах. По информации СМИ, документ не предусматривает прямых гарантий безопасности для Украины, однако позволяет засчитывать будущую военную помощь США в качестве взноса Вашингтона в общий инвестиционный фонд.