Канцелярия Нетаньяху опровергла планы Израиля ударить по Ирану

Ранее NYT, ссылаясь источники, сообщила о том, что Израиль предупредил США о готовности нанести удар по Ирану даже в случае успешного урегулирования иранской ядерной проблемы дипломатическим путем. По информации собеседников издания, Израиль также рассматривает вариант, при котором ему придется бороться с Ираном без военной поддержки со стороны США.