Канцелярия Нетаньяху опровергла планы Израиля ударить по Ирану

«Фейковые новости» — цитирует ответ канцелярии Нетаньяху «Интерфакс». При этом чиновники не уточнили, что именно в публикации The New York Times не соответствует действительности.
Ранее NYT, ссылаясь источники, сообщила о том, что Израиль предупредил США о готовности нанести удар по Ирану даже в случае успешного урегулирования иранской ядерной проблемы дипломатическим путем. По информации собеседников издания, Израиль также рассматривает вариант, при котором ему придется бороться с Ираном без военной поддержки со стороны США.
В публикации The New York Times утверждалось, что Нетаньяху после апрельской встречи с Трампом дал указание израильским службам безопасности продолжать подготовку к военному удару по Ирану, включая разработку операций, которые можно осуществить без участия США.
Израиль обосновывает планы возможных военных действий против Ирана опасениями по поводу использования Тегераном обогащенного урана в военных целях. Согласно информации NYT, представители Израиля проинформировали администрацию Трампа о подготовке к ударам по иранским ядерным объектам вскоре после визита американского президента в регион. Также в публикации говорится, что американская разведка располагает данными, подтверждающими такое решение Израиля.
Дональд Трамп сообщал о намерении заключить соглашение с Тегераном, чтобы избежать военного удара по Ирану. Тегеран же неоднократно заявлял о мирном характере своей ядерной программы и отсутствии планов по отказу от обогащения урана для мирных целей.
23 мая в Риме состоялся пятый раунд переговоров Ирана и США. Сообщалось, что стороны не пришли к соглашению, однако договорились о продолжении диалога.