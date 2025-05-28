The Guardian: Венгрия тайно направила полицейский спецназ в Республику Сербскую

По данным The Guardian, появление этого подразделения в Баня-Луке объясняется тем, что в ближайшее время будет рассматриваться апелляция адвокатов Милорада Додика на февральское решение суда в Сараево. Тогда Додика признали виновным в игнорировании решений Конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества, выполняющего в Боснии функции внешнего управляющего. Суд приговорил лидера РС к году тюрьмы и шестилетнему запрету на политическую деятельность. Если он проиграет апелляцию, то может попытаться бежать, пишет британское издание, в чем ему и должен помочь венгерский спецназ.