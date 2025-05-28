The Guardian: Венгрия тайно направила полицейский спецназ в Республику Сербскую

Как пишет The Guardian со ссылкой на источники, элитные венгерские подразделения пересекли границу в гражданской одежде якобы для обучения военных Республики Сербской. Однако факт самой этой миссии они признали только после того, как информация о ней просочилась в венгерские СМИ. При этом правительство Боснии в Сараево якобы не было уведомлено о том, что границу государства пересекут 300 венгерских спецназовцев.
По данным The Guardian, появление этого подразделения в Баня-Луке объясняется тем, что в ближайшее время будет рассматриваться апелляция адвокатов Милорада Додика на февральское решение суда в Сараево. Тогда Додика признали виновным в игнорировании решений Конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества, выполняющего в Боснии функции внешнего управляющего. Суд приговорил лидера РС к году тюрьмы и шестилетнему запрету на политическую деятельность. Если он проиграет апелляцию, то может попытаться бежать, пишет британское издание, в чем ему и должен помочь венгерский спецназ.
Однако, по данным The Guardian, велика вероятность того, что Милорад Додик решит покинуть свой пост в обмен на свободу. Недавно члены его семьи якобы связывались с неназванным высокопоставленным западным чиновником, чтобы попытаться организовать отъезд Милорада Додика из страны и упорядочить его отставку с должности, не допустив ареста.