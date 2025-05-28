Токаев встретился с президентом Бундесрата Германии: о чем они говорили

Изменения, которые были внесены в законодательство, прежде всего, в Конституцию, говорят о том, что Казахстан кардинальным образом меняется. Конечно же, реформа будет продолжаться. Некоторые новеллы, видимо, будут касаться правоохранительной и судебной системы. Это крайне важно. Но в целом характер государства, я имею в виду его президентскую систему, будет оставаться в силе, поскольку это в полной мере соответствует нашему пониманию, каким должно быть наше государство в условиях меняющегося мира.