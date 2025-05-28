Токаев встретился с президентом Бундесрата Германии: о чем они говорили

По информации Акорды, глава государства подчеркнул, что Германия входит в число ключевых стратегических партнеров Казахстана в Европейском союзе и является одним из ведущих инвесторов в нашу экономику.
Германия для нас — очень важная страна, основной партнер в Европе. Мы уделяем очень большое внимание развитию сотрудничества с вашим государством. Пользуясь возможностью, хотел бы поделиться своими теплыми воспоминаниями о недавнем визите в Германию. Я имел переговоры с президентом г-ном Штайнмайером, которого я знаю давно. Что касается парламентских взаимоотношений, то я полностью поддерживаю данный вид сотрудничества.
Он рассказал высокой гостье об основных приоритетах экономической политики нашей страны.
Мы полагаем, что сейчас нужно сделать упор на создание и развитие крупных инфраструктурных проектов, цифровизации, искусственного интеллекта. Кроме того, считаем, что нужно заниматься транспортной логистикой и, конечно же, сельским хозяйством.
По его словам, Казахстан за последние годы провел масштабные политические реформы.
Изменения, которые были внесены в законодательство, прежде всего, в Конституцию, говорят о том, что Казахстан кардинальным образом меняется. Конечно же, реформа будет продолжаться. Некоторые новеллы, видимо, будут касаться правоохранительной и судебной системы. Это крайне важно. Но в целом характер государства, я имею в виду его президентскую систему, будет оставаться в силе, поскольку это в полной мере соответствует нашему пониманию, каким должно быть наше государство в условиях меняющегося мира.
Анке Релингер поблагодарила Касым-Жомарта Токаева за встречу и выразила готовность способствовать продвижению общих целей на благо интересов обеих стран.
Большое спасибо за то, что вы уделяете время для обмена идеями, мыслями. Я передам ваше приветствие федеральному президенту Штайнмайеру. Он большой друг Казахстана и Центральной Азии. Казахстан как средняя держава является нашим ключевым партнером в регионе и очень хорошим партнером.
В ходе беседы были обсуждены конкретные аспекты укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Германией.