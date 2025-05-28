Ричмонд
+16°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Economist: Нетаньяху обостряет три кризиса — в Газе, Европе и Израиле

Ситуация в Израиле как никогда накалена. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху одновременно раздувает три кризиса: гуманитарную катастрофу в Газе, разрыв связей с давними союзниками и ухудшение отношений с собственными службами безопасности, армией и судами. Он многое поставил на кон и сильно рискует, предупреждает The Economist.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Кульминационный момент, согласно статье, близок. Однако в какой форме он произойдет — неизвестно. Нетаньяху может решиться на повторное вторжение в Газу, что окончательно разрушит отношения Израиля с союзниками и расколет его вооруженные силы и общество, или сделать разворот на 180° и отказаться от боевых действий в Газе, что приведет к отставке премьер-министра.

Гуманитарный кризис в Газе

Израиль намерен взять под контроль до 75% территории Газы, оставив 2 млн местных жителей в зоне, которая занимает лишь четверть площади анклава. Такой сценарий неизбежно спровоцирует новую гуманитарную катастрофу, предупреждает издание. Израиль сообщил о готовности самостоятельно организовать доставку гуманитарной помощи населению Газы и даже запустил проект по распределению продовольствия через созданные им «хабы». Однако уже на следующий день после начала раздачи возникла катастрофическая ситуация: тысячи голодных людей устремились к пунктам выдачи, что привело к приостановке работы этих «хабов». Гуманитарные организации единодушно осудили такой шаг Израиля как абсолютно неэффективный.

Джейк Вуд, руководитель гуманитарной организации Gaza Humanitarian Foundation, курировавшей работу этих «хабов», ушел в отставку, заявив, что не может нарушать ключевые гуманитарные принципы: «человечность, нейтралитет, беспристрастность и независимость».

Разрыв отношений с европейскими союзниками

Хотя Евросоюз в целом поддержал израильские действия после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, теперь позиция европейских союзников меняется. Британия приостановила переговоры о новом торговом соглашении, а 17 стран ЕС 20 мая потребовали пересмотра условий соглашения об ассоциации между Израилем и блоком. Германия, на которую приходится 33% израильского импорта оружия, намерена ограничить экспорт вооружений Израилю или запретить их использование в Газе. Даже в Вашингтоне высказали беспокойство: Трамп заявил, что хочет «в кратчайшие сроки остановить этот конфликт» и предостерег Израиль от возможности срыва сделки между США и Ираном.

Борьба внутри Израиля

В стране обостряется третий кризис: внутренняя борьба за контроль над силовыми структурами.

Нетаньяху заявил о намерении назначить главой службы внутренней безопасности ШАБАК генерал-майора Давида Зини — очень неоднозначного политика крайне правых взглядов. Это вызвало конфликт с действующими руководителями армии и служб безопасности. Зини, выходец из религиозно-националистической семьи, уже стал печально известен своими заявлениями, например о том, что «злобные мусульмане стремятся убивать хороших евреев с рождения Измаила и до сих пор». На недавнем совещании командования ЦАХАЛ он категорически отверг обмен пленными с ХАМАС, заявив, что идет «вечная война».

Против назначения Зини выступил ряд высокопоставленных чиновников, военных и представителей спецслужб, однако Нетаньяху проигнорировал их заявления. Нынешний глава ШАБАК Ронен Бар обвинил премьер-министра в попытке использовать службу в политических целях и уходе от личной ответственности за провал 7 октября. А начальник Генштаба Израиля Эяль Замир 25 мая публично заявил о недопустимости «бесконечной войны» и подчеркнул приоритетность спасения заложников и обеспечения поставок продовольствия, а не продолжения бомбардировок.

Выводы

Нетаньяху, по мнению The Economist, осознает бесперспективность текущей военной стратегии в Газе. Он понимает, что она приведет не к уничтожению ХАМАС, а к окончательному разрыву отношений с Европой и, возможно, с США.

Однако перемирие для него равносильно концу союза с ультраправыми, настаивающими на бессрочной оккупации Газы, и, вероятно, приведет к досрочным выборам.

Оказавшись в тупике, Нетаньяху делает ставку на эскалацию, создавая один кризис за другим и рассчитывая удержать власть в этом хаосе. Но в итоге он рискует оказаться «на вершине пепелища», резюмирует издание.