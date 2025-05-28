The Economist: Нетаньяху обостряет три кризиса — в Газе, Европе и Израиле

Израиль намерен взять под контроль до 75% территории Газы, оставив 2 млн местных жителей в зоне, которая занимает лишь четверть площади анклава. Такой сценарий неизбежно спровоцирует новую гуманитарную катастрофу, предупреждает издание. Израиль сообщил о готовности самостоятельно организовать доставку гуманитарной помощи населению Газы и даже запустил проект по распределению продовольствия через созданные им «хабы». Однако уже на следующий день после начала раздачи возникла катастрофическая ситуация: тысячи голодных людей устремились к пунктам выдачи, что привело к приостановке работы этих «хабов». Гуманитарные организации единодушно осудили такой шаг Израиля как абсолютно неэффективный.