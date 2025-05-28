The Economist: Нетаньяху обостряет три кризиса — в Газе, Европе и Израиле

Кульминационный момент, согласно статье, близок. Однако в какой форме он произойдет — неизвестно. Нетаньяху может решиться на повторное вторжение в Газу, что окончательно разрушит отношения Израиля с союзниками и расколет его вооруженные силы и общество, или сделать разворот на 180° и отказаться от боевых действий в Газе, что приведет к отставке премьер-министра.
Гуманитарный кризис в Газе
Израиль намерен взять под контроль до 75% территории Газы, оставив 2 млн местных жителей в зоне, которая занимает лишь четверть площади анклава. Такой сценарий неизбежно спровоцирует новую гуманитарную катастрофу, предупреждает издание. Израиль сообщил о готовности самостоятельно организовать доставку гуманитарной помощи населению Газы и даже запустил проект по распределению продовольствия через созданные им «хабы». Однако уже на следующий день после начала раздачи возникла катастрофическая ситуация: тысячи голодных людей устремились к пунктам выдачи, что привело к приостановке работы этих «хабов». Гуманитарные организации единодушно осудили такой шаг Израиля как абсолютно неэффективный.
Разрыв отношений с европейскими союзниками
Хотя Евросоюз в целом поддержал израильские действия после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, теперь позиция европейских союзников меняется. Британия приостановила переговоры о новом торговом соглашении, а 17 стран ЕС 20 мая потребовали пересмотра условий соглашения об ассоциации между Израилем и блоком. Германия, на которую приходится 33% израильского импорта оружия, намерена ограничить экспорт вооружений Израилю или запретить их использование в Газе. Даже в Вашингтоне высказали беспокойство: Трамп заявил, что хочет «в кратчайшие сроки остановить этот конфликт» и предостерег Израиль от возможности срыва сделки между США и Ираном.
Борьба внутри Израиля
Нетаньяху заявил о намерении назначить главой службы внутренней безопасности ШАБАК генерал-майора Давида Зини — очень неоднозначного политика крайне правых взглядов. Это вызвало конфликт с действующими руководителями армии и служб безопасности. Зини, выходец из религиозно-националистической семьи, уже стал печально известен своими заявлениями, например о том, что «злобные мусульмане стремятся убивать хороших евреев с рождения Измаила и до сих пор». На недавнем совещании командования ЦАХАЛ он категорически отверг обмен пленными с ХАМАС, заявив, что идет «вечная война».
Против назначения Зини выступил ряд высокопоставленных чиновников, военных и представителей спецслужб, однако Нетаньяху проигнорировал их заявления. Нынешний глава ШАБАК Ронен Бар обвинил премьер-министра в попытке использовать службу в политических целях и уходе от личной ответственности за провал 7 октября. А начальник Генштаба Израиля Эяль Замир 25 мая публично заявил о недопустимости «бесконечной войны» и подчеркнул приоритетность спасения заложников и обеспечения поставок продовольствия, а не продолжения бомбардировок.
Выводы
Нетаньяху, по мнению The Economist, осознает бесперспективность текущей военной стратегии в Газе. Он понимает, что она приведет не к уничтожению ХАМАС, а к окончательному разрыву отношений с Европой и, возможно, с США.
Оказавшись в тупике, Нетаньяху делает ставку на эскалацию, создавая один кризис за другим и рассчитывая удержать власть в этом хаосе. Но в итоге он рискует оказаться «на вершине пепелища», резюмирует издание.