Заявление на эту тему глава пресс-службы Министерства иностранных дел США Тэмми Брюс сделала на регулярном брифинге для журналистов 27 мая, говорится в статье.
«Я не буду это обсуждать. Я не буду это подтверждать», — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать заявления властей Германии о том, что ряд стран, включая США, сняли ограничения на ассортимент и виды вооружений, передаваемых Киеву.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая объявил, что его страна сняла все ограничения на дальность нанесения ВСУ ударов немецким оружием по территории России. По данным Politico, аналогичное решение приняли Великобритания, США и Франция. Как предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такое решение потенциально опасно и противоречит попыткам достичь мирного соглашения.