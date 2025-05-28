Мерц: Германия сделает все, чтобы «Северный поток-2» не был запущен

«Я говорю за ФРГ. В связи с этим мы сделаем все, чтобы “Северный поток-2” не мог быть снова запущен», — сказал Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине (цитата по AFP).