Мерц: Германия сделает все, чтобы «Северный поток-2» не был запущен

«Я говорю за ФРГ. В связи с этим мы сделаем все, чтобы “Северный поток-2” не мог быть снова запущен», — сказал Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине (цитата по AFP).
Глава европейской дипломатии Кая Каллас говорила, что следующий, 18-й пакет санкций может затронуть российскую энергетику, в том числе «Северные потоки». Источники Financial Times (FT) сообщили, что Фридрих Мерц лично инициировал переговоры о санкциях в отношении «Северного потока-2». По данным FT, поводом стали сообщения в СМИ о планах американских инвесторов начать обсуждение с российской стороной о перезапуске трубопровода.
Строительство «Северного потока-2» началось в 2018 году. Проект предусматривал две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Газ должен был идти из поселка Усть-Луга Ленинградской области по дну Балтийского моря в Германию. 26 сентября 2022 года на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли взрывы.