Вячеслав Федорищев анонсировал новые меры поддержки бизнеса

«Правительство РФ делает все возможное, чтобы, несмотря на ограниченные ресурсы, каждое направление так или иначе поддержать. В регионе действует система мер поддержки. Мы ее будем совершенствовать, вместе с вами дорабатывать, дополнять, которая точно не позволит нам всем сказать, что мы можем где-то провалиться. Нет, мы будем только развиваться и расти, и во многом здесь ваш личный вклад, ваше упорство, трудолюбие являются определяющими», — подчеркнул губернатор.