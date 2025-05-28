В Кремле допустили личную встречу Путина и Зеленского по итогам переговоров

Детали проектов меморандумов по урегулированию российско-украинского конфликта скоро станут известны, после этого речь пойдет о втором этапе переговоров, сообщили в Кремле. По словам главы МИД РФ, Москва настаивает на нейтральном статусе Украины и на отмене дискриминационных законов в стране. Reuters в свою очередь включает в перечень российских условий получение от НАТО «письменного обязательства» не расширяться на восток и снятие санкций. Чего Россия может потребовать от Киева и его партнеров — в материале «Газеты.Ru».