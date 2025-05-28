Москва допускает удары по Берлину в ответ на атаки Taurus, заявила Симоньян

«В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить “Таурусами” может означать только это, поскольку хозлы не могут ни их обслужить, ни ввести полетное задание), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», — написала она.