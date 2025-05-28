Москва допускает удары по Берлину в ответ на атаки Taurus, заявила Симоньян

«В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить “Таурусами” может означать только это, поскольку хозлы не могут ни их обслужить, ни ввести полетное задание), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», — написала она.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине и Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль сообщил, что Берлин, вопреки заявлению канцлера, не менял своей позиции по поставкам оружия ВСУ.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.