Песков назвал Стамбул возможной площадкой для переговоров с Украиной

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры России и Украины, по итогам которых делегации договорились продолжать контакты. Западные СМИ называли среди возможных мест проведения Ватикан, однако российская сторона этот вариант исключила. Американские чиновники допускали возможность встречи в Женеве. Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Стамбул приоритетной площадкой. По данным источника «Ъ», Турция хотела бы зарезервировать за собой право проводить такие встречи.