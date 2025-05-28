Раскрыты детали новой стратегии ЕС для Черноморского региона

Реализация стратегии Евросоюза, по замыслу ее составителей, позволит обеспечить в Черноморском регионе безопасность, экономический рост государств ЕС и их партнеров и поможет оперативно разрешать спорные вопросы. Для того чтобы сократить урон от возможных конфликтных ситуаций в Черноморском регионе, ЕС планирует создать Центр морской безопасности, сотрудники которого займутся защитой морской инфраструктуры и среды. Кроме того, в рамках плана развития региона Евросоюз намерен «усилить готовность прибрежных сообществ и секторов синей экономики, чтобы страны Черного моря могли справиться с экологическим ущербом, вызванным войной».