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Раскрыты детали новой стратегии ЕС для Черноморского региона

Евросоюз намерен укреплять отношения со странами Южного Кавказа и Центральной Азии в соответствии с новой стратегией для Черноморского региона. Презентация плана взаимодействия ЕС и другими государствами состоялась в Брюсселе 28 мая.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

Разработкой стратегии занимались эксперты Еврокомиссии (ЕК) и Европейской внешнеполитической службы Евросоюза, сообщает «Интерфакс».

На презентации документа председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что активная позиция ЕС сыграет ключевую роль в обеспечении безопасности в Черноморском регионе.

«Мы будем тесно сотрудничать с нашими соседями для укрепления безопасности и стабильности в регионе. Вместе мы можем построить более сильное и более процветающее будущее для всех», — заявила фон дер Ляйен.

В презентации стратегии Еврокомиссии отмечается, что план нацелен на активизацию партнерства и увеличение экономических связей ЕС с другими государствами. В перечень стран, которые Евросоюз рассматривает в качестве союзников, включены: Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.

Реализация стратегии Евросоюза, по замыслу ее составителей, позволит обеспечить в Черноморском регионе безопасность, экономический рост государств ЕС и их партнеров и поможет оперативно разрешать спорные вопросы. Для того чтобы сократить урон от возможных конфликтных ситуаций в Черноморском регионе, ЕС планирует создать Центр морской безопасности, сотрудники которого займутся защитой морской инфраструктуры и среды. Кроме того, в рамках плана развития региона Евросоюз намерен «усилить готовность прибрежных сообществ и секторов синей экономики, чтобы страны Черного моря могли справиться с экологическим ущербом, вызванным войной».

Стратегия также предусматривает создание транспортных, энергетических и цифровых сетей между Европой и Центральной Азией через Южный Кавказ.

Документ предложат рассмотреть и обсудить министрам стран ЕС. Участниками дискуссии также станут представители государств Южного Кавказа и Центральной Азии, которые заинтересованы в партнерстве с Евросоюзом.