Закон о «наливайках» «закроет» в Петербурге 318 заведений

«По разным данным, их сейчас нет, потому что составляется реестр. Около 318 [заведений могут закрыть]. В первую очередь это магазины, которые превращаются в бары, не являются барами», — прокомментировал председатель ЗакСа, сколько точек могут закрыться в связи с принятием закона.
Господин Бельский добавил, что это коснется и авторских баров. В случае, если заведение подстроит работу под принятые стандарты, оно продолжит принимать посетителей. Депутаты при этом и дальше будут ориентироваться на мнение жителей города для принятия дополнительных ограничений.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский ЗакС принял в целом проект закона о «наливайках». Далее он поступит на подпись губернатору Петербурга Александру Беглову.