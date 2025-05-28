Закон о «наливайках» «закроет» в Петербурге 318 заведений

«По разным данным, их сейчас нет, потому что составляется реестр. Около 318 [заведений могут закрыть]. В первую очередь это магазины, которые превращаются в бары, не являются барами», — прокомментировал председатель ЗакСа, сколько точек могут закрыться в связи с принятием закона.