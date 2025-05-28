Северная Македония выходит на казахстанский рынок: президенты договорились о совместных проектах

Приветствуя высокого гостя, глава государства отметил, что ее визит проходит в канун 30-летия установления дипломатических отношений между Астаной и Скопье.
Казахстан заинтересован в развитии всестороннего партнерства с Северной Македонией, мы рассматриваем Вашу страну как надежного партнера на Балканском полуострове.
В свою очередь Гордана Силяновска-Давкова поблагодарила президента Казахстана за приглашение и отметила имеющийся высокий потенциал для дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия.
В ходе встречи собеседники обстоятельно обсудили торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.
Также сказано, что достигнута договоренность придать дополнительный импульс всему спектру казахско-македонских взаимоотношений. Особое внимание было уделено таким перспективным направлениям, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, финансы и туризм.
Президенты поприветствовали решение известной македонской фармацевтической компании Alkaloid открыть представительство в Алматы.
В заключительной части состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.