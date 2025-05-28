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Северная Македония выходит на казахстанский рынок: президенты договорились о совместных проектах

Сегодня, 28 мая 2025 года, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Приветствуя высокого гостя, глава государства отметил, что ее визит проходит в канун 30-летия установления дипломатических отношений между Астаной и Скопье.

Казахстан заинтересован в развитии всестороннего партнерства с Северной Македонией, мы рассматриваем Вашу страну как надежного партнера на Балканском полуострове.

Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь Гордана Силяновска-Давкова поблагодарила президента Казахстана за приглашение и отметила имеющийся высокий потенциал для дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия.

В ходе встречи собеседники обстоятельно обсудили торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.

Также сказано, что достигнута договоренность придать дополнительный импульс всему спектру казахско-македонских взаимоотношений. Особое внимание было уделено таким перспективным направлениям, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, финансы и туризм.

Президенты поприветствовали решение известной македонской фармацевтической компании Alkaloid открыть представительство в Алматы.

В заключительной части состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.