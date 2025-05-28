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В Кремле назвали заявления Мерца по ракетам провоцированием войны

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца по дальнобойным ракетам являются дальнейшим провоцированием войны, попытками заставить украинцев воевать дальше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны, это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше», — сказал Песков журналистам.

В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.