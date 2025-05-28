В Кремле назвали заявления Мерца по ракетам провоцированием войны

В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.