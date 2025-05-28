«Вряд ли режим всерьез верит, что закрытие Российского центра науки и культуры позволит переписать историю и стереть все, что связывает наши страны. Это скорее еще одна попытка замаскировать провалы во внутренней политике за счет громких, но бесполезных внешнеполитических акций», — отметили в Блоке «Победа».
По мнению актива политформирования, решение о выходе Молдовы из соглашения с Россией — это не позиция страны и не воля ее граждан, а кулуарная инициатива, продвигаемая узким кругом политиков, ориентированных на интересы Брюсселя.
Мнение собственного народа их давно не волнует. Мы остаемся частью большого культурного пространства, где уважают историю и ценят многовековые связи.
Там также подчеркнули, что будущее Молдовы должно строиться на уважении, а не на конфронтации и запретах.
Закрытие властями Молдовы Русского дома в Кишиневе
В феврале 2025 года в Министерстве иностранных дел Молдовы заявили о намерении в одностороннем порядке денонсировать молдавско-российское межправительственное соглашение от 1998 года о создании и функционировании культурных центров и закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК) — Русской дом в Кишиневе. В качестве причины МИД упомянул инцидент с обнаружением на территории Молдовы иностранных дронов. Власти республики заявили, что деятельность РЦНК якобы «подрывает государственность Молдовы».
Глава МИД Михаил Попшой уточнил, что Молдова выполнит все юридические процедуры для закрытия РЦНК в Кишиневе и уведомит об этом российскую сторону.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту новость, отметила, что утверждения о том, что Русской дом в Кишиневе якобы подрывает государственность Молдовы, являются дезинформацией и полным абсурдом. Она подчеркнула, что РЦНК занимается реализацией проектов исключительно гуманитарной, просветительской и образовательной направленности.