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Закрытие РЦНК в Кишиневе не отвечает интересам граждан Молдовы — блок «Победа»

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Оппозиционный Блок «Победа» осудил решение комиссии парламента Молдовы по внешней политике и европейской интеграции о денонсации соглашения о культурном сотрудничестве с Россией.

Источник: Sputnik.md

«Вряд ли режим всерьез верит, что закрытие Российского центра науки и культуры позволит переписать историю и стереть все, что связывает наши страны. Это скорее еще одна попытка замаскировать провалы во внутренней политике за счет громких, но бесполезных внешнеполитических акций», — отметили в Блоке «Победа».

По мнению актива политформирования, решение о выходе Молдовы из соглашения с Россией — это не позиция страны и не воля ее граждан, а кулуарная инициатива, продвигаемая узким кругом политиков, ориентированных на интересы Брюсселя.

Мнение собственного народа их давно не волнует. Мы остаемся частью большого культурного пространства, где уважают историю и ценят многовековые связи.

говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политсилы

Там также подчеркнули, что будущее Молдовы должно строиться на уважении, а не на конфронтации и запретах.

Закрытие властями Молдовы Русского дома в Кишиневе

В феврале 2025 года в Министерстве иностранных дел Молдовы заявили о намерении в одностороннем порядке денонсировать молдавско-российское межправительственное соглашение от 1998 года о создании и функционировании культурных центров и закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК) — Русской дом в Кишиневе. В качестве причины МИД упомянул инцидент с обнаружением на территории Молдовы иностранных дронов. Власти республики заявили, что деятельность РЦНК якобы «подрывает государственность Молдовы».

Глава МИД Михаил Попшой уточнил, что Молдова выполнит все юридические процедуры для закрытия РЦНК в Кишиневе и уведомит об этом российскую сторону.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту новость, отметила, что утверждения о том, что Русской дом в Кишиневе якобы подрывает государственность Молдовы, являются дезинформацией и полным абсурдом. Она подчеркнула, что РЦНК занимается реализацией проектов исключительно гуманитарной, просветительской и образовательной направленности.