Запад создает военную напряженность в Балтийском море, заявил Патрушев

«Помимо продолжающегося санкционного давления на Россию, западные страны создают военную напряженность в Балтийском море, в том числе провокационными действиями. В этих условиях мы вынуждены принимать и уже принимаем ответные меры», — сказал он в ходе совещания по развитию рыбохозяйственного комплекса Калининградской области.